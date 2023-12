Quanto vale il Festival di Sanremo? La Rai venderà gli spot con l'8% in più del 2023, un passaggio del sabato 110mila euro

Che il Festival di Sanremo valga davvero tanto per la città dei fiori è risaputo ma vale moltissimo anche per la Rai e la dimostrazione arriva dalle nuove tariffe pubblicitarie che l’ente di Stato ha varato per la prossima edizione della kermesse canora matuziana.

La Rai ha anche divulgato gli indici di gradimento del Festival, che variano tra il 93% del conduttore, il 94 dei concorrenti, per arrivare al 95% per la regia, le immagini, lo studio, la scenografia e la musica. Secondo il 91% del sondaggio il Festival è coinvolgente, appassionante, originale e diverso dagli altri. Ed è, per il 93% rispettoso e adatto a tutti, rispettoso verso le donne, piacevole e divertente.

Secondo gli italiani il 76% lo ha seguito in famiglia, con i parenti o con amici in presenza ed è sostenibile all’86%. La crescita dell’ascolto negli ultimi anni è stata incredibile. Lo share è passato dal 51,4% del 2019 al 61,4 del 2022 e al 63,4 dello scorso anno con un’unica flessione nel 2021 (49,6%). La crescita è stata superiore tra i 15 e i 34 anni, passando dal 53,1% del 2019 al 71,6 del 2022 e al 73,9% del 2023.

C’è poi il dato di chi ‘rivede’ il Festival sulle varie piattaforme. Se l’ascolto medio ‘classico’ su Rai Uno è stato di 10.850.000 spettatori nelle 5 serate, Rai Play ha contato 12 milioni di visioni live e 40 milioni ‘on demand’. Ma bisogna anche sommare i 58 milioni di quelle sul canale You Tube della Rai e i 57 milioni su Facebook, ‘X’ e Instagram.

Rai Pubblicità ha anche confermato ufficialmente (anche se era chiaro da tempo) ‘Tra palco e città’, ovvero il progetto in collaborazione con il Comune, che animerà la città dei fiori, in modo da far respirare l’atmosfera e la passione del Festival a residenti e turisti. E, in relazione a questo, proporrà i brand che investiranno anche sui ledwall che saranno nuovamente montati nelle zone più importanti della città.

La Rai ha anche confermato la formazione delle cinque serate. La prima, martedì 6 febbraio, vedrà l’esibizione dei 30 artisti in gara. Alle giurie di sala stampa, tv e web il compito di stilare la classifica provvisoria, comunicando le prime 5 posizioni.

Nella seconda, mercoledì 7, si esibiscono 15 cantanti in gara, presentati dall’altra metà degli artisti. A stilare la classifica saranno la giuria radio e il televoto del pubblico, con un peso del 50% ciascuno e al termine verranno comunicate le prime 5 posizioni.

Nella terza, giovedì 8, si esibiscono 15 cantanti in gara, presentati dagli artisti che hanno cantato la sera precedente. A stilare la classifica saranno la giuria radio e il televoto del pubblico, con un peso del 50% ciascuno e al termine verranno comunicate le prime 5 posizioni.

Nella quarta, venerdì 9, scendono di nuovo in campo i 30 big, stavolta per interpretare cover di grandi successi italiani e internazionali di ogni epoca. Potranno essere accompagnati da un ospite di spicco, italiano o internazionale. Saranno chiamate a votare tutte le giurie. Al termine verranno comunicate le prime 5 posizioni e l’artista primo classificato verrà dichiarato vincitore della serata.

Nella serata finale, sabato 10, tornano ad esibirsi i 30 big in gara. Al termine delle performance, viene stilata la classifica dei primi 5 stabilita tramite televoto. Dopo la riproposizione delle prime 5 canzoni, la votazione di tutte le giurie decreterà il vincitore di Sanremo 2024.

Quanto vale il Festival di Sanremo per la Rai? Intanto le tariffe dei passaggi pubblicitari sono state aumentate dell’8% rispetto allo scorso anno e, dai listi dell’ente, si evince come la Rai si ‘venda’ il Festiva, per bene, andando a scavare reddito, sia a livello nazionale che internazionale.

Andiamo con ordine perché le combinazioni pubblicitarie e le cifre sono davvero tante, ma dimostrano come la Rai ricavi davvero moltissimo dalla produzione di un Festival che, ogni anno diventa sempre più importante. Chi vorrà un passaggio pubblicitario in quella che è l’anteprima del Festival, tra le 20.32 e le 20.34, per 26 spot da 4 secondi dovrà sborsare 582mila euro mentre per 20 passaggi analoghi nel corso della serata, ne spenderà 307mila. Dieci telepromozioni nel corso della settimana festivaliera costeranno 2 milioni e 380mila euro mentre, per 2 passaggi da 15 secondi a notte fonda serviranno ‘solo’ 77mila euro.

Un passaggio da 15 secondi (in testa o coda dei break pubblicitari) arriverà a costare 100mila euro, comprandone almeno 20, ovvero spendendo quasi 2 milioni (nella fascia oraria 22.45/00.15). Si potrà ‘risparmiare’ comprandoli in altre fasce, arrivando a pagarti 1,7 milioni (sempre per 20 spot) o 1,4 per 10 passaggi. Ci sono poi spot per tutti i gusti, denominati ‘special position’, che variano tra i 32mila per due passaggi a 1,7 milioni per 20.

Ma c’è anche la pubblicità ‘tabellare’, quella che viene inserita nella trasmissione. Questa viene diversificata tra la prima serata, la seconda e la terza e, quindi, con aumenti vari, per la quinta e la finale. Le differenze di prezzo vedono un costo da 65mila euro a 85mila a spot i martedì (a seconda della fascia oraria) per arrivare a un minimo 65mila fino a un massimo di 110mila, il sabato sera. A tutti gli spot la Rai applicherà un aumento del 20% per la scelta della posizione nel cluster pubblicitario o in caso di ‘co-marketing’.

Per capire la differenza tra una settimana media di gennaio e quella dedicata al Festival, basta vedere l’ascolto di ‘Domenica In’ che passa da 2,6 a 5 milioni e lo share (tra le 15 e le 24) dal 14,7 al 44%.

La Rai proporrà agli investitori anche una serie di pacchetti pubblicitari da mandare in onda su quattro canali diversificati di Rai Italia (Nord America, Australia-Asia, Africa-Europa e Sud America). I costi sono più accessibili e i più ‘cari’ riguardano il Nord America, dove uno spot varia dai 1.500 ai 4.400 euro. Per Australia-Asia e Africa-Europa si va dai 1.200 ai 3.200 euro mentre, per il Sud America si va dai 150 ai 442 euro a spot.

Rai Pubblicità ha anche evidenziato il valore degli spot che andranno in onda anche su Rai Play, Rai News e i canali You Tube e Vevo tra i 30mila e i 90mila euro. La stessa branchia pubblicitaria dell’ente di Stato ha inserito a listino. Tutti i passaggi saranno mandati in onda anche su Rai Premium, che trasmetterà le serate in replica il giorno dopo (il lunedì la finale).