I pirati del web mettono fuori uso la banca dati del Comune di Imperia

L’attacco ha bloccato dalle 5 di mattina dell’8 di dicembre scorso , i centri di elaborazione dati di Milano e Roma , anche se al momento non si conosce la magnitudo dell’incidente e l’ammontare della richiesta di riscatto e la cyber gang che ha colpito. Di fatto i pirati del web hanno messo fuori uso anche la banca dati del Comune di Imperia .

In particolare, per quanto riguarda l’utenza, s’invita a recarsi negli uffici dello Stato Civile soltanto per gli adempimenti indifferibili (atti di nascita e di morte). Problematiche sono presenti anche sul fronte della protocollazione digitale.

Gli Uffici dell’Anagrafe e delle Carte d’Identità stanno invece garantendo il servizio attraverso l’utilizzo di altre piattaforme.