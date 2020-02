70° Festival di Sanremo: puntate troppo lunghe, Fiorello a denti stretti in sala stampa “Mettetecelo un altro ospite, mi raccomando…” (Foto)

A metà pomeriggio Fiorello ha regalato una nuova incursione in sala stampa in occasione della consegna dei premi di Assomusica. In un clima, come sempre, di grande informalità, lo showman si è lasciato andare a un commento a denti stretti con ovvia allusione ai tempi troppo lunghi delle puntate: “Mettetelo un altro ospite, mi raccomando…”.

Il tutto sempre con quel velo di ironia che, però, in questo caso potrebbe celare qualche reale fastidio per la straordinaria durata delle prime due puntate del 70°. E poi, mentre riceveva il premio di Assomusica, ha aggiunto: “È durissima stare qui, ma poi ci sono momenti belli”.