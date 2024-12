Ceriana tra i Borghi più Belli d’Italia, Scajola “Grande risultato, presto una nuovo spazio pubblico per cittadini e turisti”

“Accolgo con grande soddisfazione l’ingresso ufficiale di Ceriana tra i ‘Borghi più belli d’Italia’. Un risultato meritato frutto di impegno e lavoro sinergico tra amministrazione comunale, regionale e cittadinanza”. Si esprime così l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola nel commentare l’entrata del paese della valle Armea nel prestigioso gruppo.

“Faccio i miei complimenti al sindaco Maurizio Caviglia a tutta la sua amministrazione e ai tanti abitanti che si prodigano per preservare le tradizioni del bellissimo Comune. Come Regione Liguria – prosegue Scajola - daremo presto a Ceriana e ai suoi visitatori un nuovo spazio pubblico funzionale per feste e appuntamenti di vario genere, totalmente rinnovato grazie a un intervento di rigenerazione urbana da 200mila euro. Questo è l’obiettivo primario delle politiche portate avanti in questi anni in tutta la Liguria, ovvero migliorare i nostri bellissimi borghi con opere strategiche che possano arricchirli”.