Claudio Scajola all’Assemblea Upi: "Ripristinare le Province entro il 2026 con competenze chiare e risorse adeguate"

Il Presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, è intervenuto all’Assemblea congressuale dell’Unione Province d’Italia (Upi), tenutasi ieri e oggi al Palazzo del Campidoglio a Roma. L’evento, aperto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha visto la partecipazione di numerosi Presidenti di Provincia, chiamati a delineare il futuro delle Province italiane.

Durante il suo intervento, Scajola ha proposto un percorso graduale per ripristinare l’efficienza e il ruolo delle Province, fissando come termine il 2026. "Non si può pensare, di fronte allo scempio che c’è stato con l’abolizione di fatto delle Province, di poterle in automatico rimettere in piedi. È un processo graduale," ha affermato.

Scajola ha delineato una roadmap che prevede il 2025 come anno dedicato alla definizione del quadro giuridico e delle competenze, da integrare successivamente nella Legge Finanziaria a fine anno, per garantire le risorse necessarie al pieno funzionamento delle Province. Ha inoltre sottolineato l’importanza di utilizzare il periodo politico relativamente stabile dei prossimi due anni per portare avanti riforme strutturali, incluso il Testo Unico degli Enti Locali.

L’intervento ha ribadito l’urgenza di ridare dignità e operatività alle Province, con una visione pragmatica e condivisa che tenga conto delle esperienze passate e delle nuove esigenze amministrative. Scajola ha concluso: "Si può fare, trovando nel percorso i punti di unità."