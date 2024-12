Ceriana entra nei 'Borghi più belli d'Italia': il Sindaco Maurizio Caviglia "Frutto dell'impegno di tutta la comunità"

"Con grande soddisfazione e orgoglio, vi annuncio che da ieri la nostra amata Ceriana è ufficialmente entrata a far parte della prestigiosa rete dei 'Borghi più belli d’Italia'. Un importante riconoscimento che premia la bellezza del nostro borgo, la ricchezza della sua storia, delle sue tradizioni e del patrimonio culturale che da sempre lo contraddistinguono".

Sono le parole di Maurizio Caviglia, Sindaco di Ceriana. "È il frutto dell’impegno di tutta la comunità che, con passione e dedizione, lavora ogni giorno per preservare e valorizzare le nostre radici. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza: insieme possiamo rendere il nostro borgo ancora più accogliente e attraente per i visitatori di tutto il mondo".