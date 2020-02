70° Festival di Sanremo: Paolo Jannacci porta sul palco dell’Ariston il ricordo di papà “Voglio farlo ascoltare ai giovanissimi”

È un Festival di Sanremo all’insegna della famiglia per Paolo Jannacci. In gara la sua “Voglio parlarti adesso”, dedicata alla figlia, ha emozionato il pubblico e, questa sera, porterà all’Ariston il ricordo di papà Enzo con “Se me lo dicevi prima”. Con lui anche Francesco Mandelli e il trombettista Daniele Moretto.

“Mi piace portare e far ascoltare i brani di mio papà ai giovanissimi, mi fa proprio piacere ricordarlo - ha dichiarato Paolo Jannacci oggi in conferenza stampa - sarà con Francesco Mandelli, che è pazzesco, e un ospite musicale importante, anche se pigro, come Daniele Moretto che collaborava anche con papà”. E poi ha rivelato: “Avevo proposto “Voglio parlarti adesso” anche a Conti e Baglioni ma mi aveva detto di no, si vede che non era il momento”.