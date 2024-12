Speciale weekend: la magia del Natale nei nostri migliori consigli su cosa fare e dove andare nella nostra provincia

È iniziato il countdown per la notte più magica dell’anno: mancano infatti dieci giorni a Natale e ci aspettano ancora giorni frenetici dedicati perlopiù alla rincorsa dei regali e alla preparazione del pranzo di Natale. Certo, sono giornate convulse per i più grandi ma divertenti per i più piccoli perché è a loro che sono rivolti i numerosi appuntamenti con Babbo Natale che per l’occasione dispenserà regali e dolcetti. Sono davvero tanti e per conoscere nel dettaglio dove potete trovarli vi rimandiamo all’Agenda Manifestazioni. Ma è anche tempo di Presepi e anche per questi (innumerevoli) consigliamo di leggere la stessa rubrica.

Per chi invece vuole immergersi per un’intera giornata nel clima di festa allora può raggiungere Arma di Taggia dove oggi, dalle 10 alle 19, il giardino di Villa Boselli diventerà un mercatino di Natale e le vie circostanti si trasformeranno in un vero e proprio parco divertimenti a portata di bimbo. Tutto completamente gratuito: spettacoli di magia, bolle di sapone, gonfiabili, palloncini, truccabimbi, laboratori, spettacoli itineranti, cioccolata calda, zucchero filato, caldarroste e molto altro. Momento clou della giornata sarà l’ingresso nel villaggio di Babbo Natale (h 14.45), che, a bordo di una specialissima slitta, saluterà tutti i bambini e si intratterrà con loro per la tradizionale foto ricordo, accompagnato dalle melodie di un coro gospel.



Domani invece l’Oratorio Don Bosco di Vallecrosia ospiterà la seconda giornata del Villaggio di Natale dal titolo ‘Natale è… Magia’. Infatti alle ore 16.00 su prenotazione il Mago Mr Illusionist porterà grandi e piccoli nel mondo della magia con uno spettacolo di circa 60 minuti. Oltre allo spettacolo sarà possibile giocare agli stand allestiti dagli animatori o ballare la baby dance con l’Elfetta. Sarà attivo tutto il pomeriggio il bar dell’oratorio e un angolo ristoro con cioccolata calda, crepes e per i più grandicelli vin brulé.



Sempre domani Vallecrosia ospiterà l’iniziativa ‘Aspettando il Natale’, percorso teatrale itinerante per il borgo tra le Porte dipinte degli antichi Carugi, interpretato dagli attori di Liber Theatrum per la regia di Diego Marangon. Uno spettacolo per bambini e adulti ad ingresso libero e gratuito che accompagnerà il pubblico in un viaggio immaginario a cogliere la magia del Natale tra sorrisi ed emozione. Protagonisti della messa in scena, tra piazzette e angoli scovati nei carugi saranno Barbara Piombo, Carlo Maria Maggia, Emilia Biagiotti, Giuseppe Famà, Ioachim Gherghel, Laura Sibilla, Letizia Zito, Maria Cilla, Massimo Cattanea, Mirella Fazzolari, Monica Rossi, Sylvie Cicala, Stella Perrone. Ma le sorprese non sono finite, perché nel ‘Piccolo Borgo’ ci saranno anche ‘Pittori en plein air’ che dalla mattina dipingeranno nuove porte a tema presepiale, un mercatino di artigianato artistico a tema e laboratori creativi per bambini e ragazzi. Il percorso terminerà con una merenda musicale, la Castagnata in compagnia intorno al fuoco, a cura dell’Associazione Nazionale Alpini.



Il chiostro di Sant'Agostino a Ventimiglia accoglierà fino al 22 dicembre (h 10/19) ‘Il Villaggio di Natale’. Un'occasione unica per i bambini che potranno incontrare Babbo Natale e inviare la letterina dei propri sogni. Inoltre, troveranno cantastorie, trucca bimbi e molto altro. Domenica dalle 15 alle 16.30 per i più piccoli andrà in scena 'favole nel chiostro'. Sulle bancarelle non mancheranno i dolci tradizionali natalizi e i prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé e biscotti speziati, decorazioni natalizie artigianali e tante altre cose. Il tutto sarà allietato da canti e musiche natalizie. Alle 16 si esibirà la Corale Cheli de Campurussu.



Ci spostiamo a Sanremo dove domani, dalle ore 15.00 alle 17.00, il cortile della parrocchia Nostra Signora della Mercede si trasformerà in un autentico viaggio nel tempo, riportando i partecipanti al Paese dei tempi di Gesù. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini di immergersi nei sapori, colori e atmosfere che ci avvicinano al vero significato del Natale.

Il Presepe Vivente promette di regalare un pomeriggio ricco di emozioni. Le diverse scene saranno animate da figuranti in costumi tradizionali, che daranno vita ai mestieri, alle attività quotidiane e alla spiritualità di quel tempo. Sarà possibile camminare tra i banchi dei mercati, ammirare l’operosità degli artigiani e, naturalmente, e seguire Maria e Giuseppe verso la capanna dove nascerà Gesù, cuore pulsante dell’evento, anch’egli attore della parrocchia, un bimbo nato a fine novembre. Durante l’evento sarà possibile vistare la taverna che offrirà il vin brulè, la cioccolata calda, focaccine, frutta secca, dolci, agrumi e tanto altro.



Nell’entroterra sono molti i paesi che si apprestano a festeggiare il Natale con divertenti iniziative come ad esempio Pieve di Teco che domani, dalle 10 alle 18, è pronto ad accogliere grandi e piccini con ‘Babbo Natale Surprise’, lungo Corso Mario Ponzoni. Si svolgerà infatti l’evento natalizio con mercatino di Natale, stand gastronomici e Street food locale, vin brulé, cioccolata calda, caldarroste e tante altre sfiziose proposte per i palati più esigenti. Ad animare la giornata anche uno spettacolo di trial acrobatico lungo il corso. Per i più piccoli verranno istallati i gonfiabili By Kenzo e sarà presente il trucca bimbi grazie alla Croce Rossa di Pieve di Teco. Nel primo pomeriggio arriverà Babbo Natale nella sua casetta dove ospiterà i bambini offrendogli caramelle e cioccolatini.

Un’altra bella e interessante iniziativa è in programma domenica ad Imperia. Infatti, in occasione dell’inaugurazione della Stagione 24/25 del Teatro Cavour in programma alla sera con lo spettacolo di Maurizio Lastrico, il Teatro Tascabile di Bergamo porterà la magia della danza con il ‘Valzer sui trampoli’, figure alte ed eleganti per le strade della città. Due coppie del Teatro Tascabile di Bergamo eseguono ‘Il valzer di Musetta’ alle 17.30 circa a Imperia Oneglia, a Calata Cuneo e nella zona di Piazza S. Giovanni e alle 20.30 circa in via Cascione a Imperia Porta Maurizio, davanti al Teatro Cavour. Sull’aria languida e seducente del ‘Valzer di Musetta’ di Gioacchino Puccini, gli attori in coppia danzano sui trampoli: è un trionfo di leggerezza in un concerto di sguardi e sorrisi, il vortice degli smoking e degli abiti da sera della Belle Époque, il bagliore di gioielli e décolleté. Sulla musica di Paisiello una ‘bambina’ improvvisa una presenza poetica che fa da preludio alla danza dei trampoli. Dopo la festa con il Teatro Tascabile di Bergamo, la Stagione 24/25 si inaugura con lo spettacolo di cabaret di Maurizio Lastrico ‘Sul lastrico’. Il noto cabarettista si ripropone al pubblico come un divertito e divertente testimone della nostra commedia umana che non si crogiola nella nostalgia, ma lavora al massimo con gli strumenti e il teatro dell’oggi.



I concerti di oggi



La Chiesa di Cristo Re di Imperia, alle ore 21, ospita l'annuale rassegna natalizia ‘Auguri alla Città’, giunta alla sua ventiquattresima edizione, organizzata dal Coro Mongioje di Imperia. Ospiti dell’evento il Coro Troubar Clair di Vallecrosia e il Coro ANA di San Maurizio Canavese (TO).

Il Mongioje, reduce dal recente successo televisivo al GialappaShow, dove ha cantato insieme ai Neri per Caso e a Laura Pausini durante il programma targato TV8, coglie l'occasione del Natale per incontrare il proprio pubblico in un evento ormai divenuto tradizione come ‘Auguri alla Città’ e per far conoscere altri cori sia locali che fuori provincia.



L’Orchestra Sinfonica di Sanremo torna al Teatro Centrale (h 18) per il concerto dal titolo ‘Contemporaneità e classicismo’ con la prima assoluta - ispirata a Umberto Boccioni - del compositore contemporaneo Alessio Elia, seguirà uno ‘spettacolo di acrobazie per le orecchie’ firmato da Jean Françaix e affrontato dal clarinettista di fama internazionale Guy Yehuda e la ‘Sinfonia n. 2 in Si bemolle maggiore’ di Franz Schubert (a pagamento).



Alla Chiesa Evangelica Luterana della città dei fiori, alle 17, l’ensemble ‘Il Giardino Antico’ proporrà un concerto dal titolo ‘Giardino d’inverno’ con musiche di Guillaume de Machaut, William Byrd, Giovanni Giacomo Gastoldi, Athanasius Kircher, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Michel Corrette (ingresso libero).



‘Omaggio a Milva (Ultima Diva)’ è il titolo del concerto di beneficenza che ‘I Solisti di Seborga insieme alla L.I.L.T. Sanremo (Lega Italiana Lotta Tumori) organizzano alle 17 presso l’ex chiesa Anglicana di Bordighera. I Solisti di Seborga vogliono rendere omaggio a questa grande artista eseguendo i brani più significativi della ‘Pantera di Goro’ attraverso un percorso musicale tratto dal saggio (Milva Ultima Diva) scritto dalla figlia Martina Corgnati. Musiche di: Leoncavallo, Bixio, Cannio, Gershwin, Weill, Monnot, Dumont, Webber, Schultze, Mogol, Lai, Martino, Morricone, Janes, Don Bachy, Mogol, Masini, Dalla.



Anche quest'anno il centro culturale tabiese organizza per il terzo consecutivo il concerto Winter Gospel, in collaborazione con la Family Band Gospel Choir. Si potrà assistere a questo evento unico nella basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, alle ore 21.00. Grazie alla partecipazione del Family Band Gospel Choir, i partecipanti potranno assistere ad un’esibizione Gospel densa di emozioni e soprattutto gioia, che ci fa sentire sempre più vicini al Natale.



I concerti di domani



Anche quest’anno, come da tradizione, il Circolo Borgo Fondura di Imperia organizza l’evento per gli Auguri di Natale alla Città, al Borgo ed alla Comunità Parrocchiale. In collaborazione con la parrocchia Di San Giuseppe, domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 15.00, sarà possibile sorseggiare dell’ottimo Vin Brulè e gustare fumanti Caldarroste oltre che Pandoro avvolto in dolce e abbondante zucchero a velo; nel parcheggio adiacente la chiesa sarà, per l’occasione, allestito un banchetto prettamente natalizio, in attesa del concerto a cura del Parr-Rock-Choir, all’interno della Chiesa di San Giuseppe che presenterà il Concerto Meditato ‘Vieni, Nasci Ancora’ con un’alternanza di canzoni e musiche della tradizione natalizia inframmezzate da letture che offrono spunti di riflessione e ci accompagnano dolcemente nel cuore delle imminenti festività.



Alle 18 presso l’Oratorio di San Pietro di Imperia, si terrà un Concerto di Natale a cura della Camerata Musicale Ligure diretta dal M° Jose Scanu. Composta da musicisti imperiesi la ‘Camerata’ con la guida del Maestro José Scanu si è affermata nel panorama musicale italiano. La sua attività le ha guadagnato il titolo (2013) conferito dalla Città di Imperia di ‘Ambasciatori della cultura imperiese nel mondo’. Il programma della serata sarà un mix tra grande repertorio classico (Rossini, Verdi, Vivaldi, Piazzolla) e temi tradizionali natalizi.

Il Teatro parrocchiale di Arma ospiterà alle 21 un concerto gospel dal titolo ‘Double Trust Choir ensemble’. Emozionanti, gioiosi e coinvolgenti, l’ensemble propone un repertorio a cappella, che affonda le sue origini nella musica afroamericana, spaziando da brani gospel e spiritual della tradizione a brani swing e soul contemporanei.

