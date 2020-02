Sabato la cerimonia religiosa per costituzione del Vicariato di Imperia-Albenga degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia

Sabato alle 16 nella Basilica di San Giovanni a Imperia-Oneglia sarà celebrata una S. Messa in occasione della costituzione del Vicariato di Imperia-Albenga degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. La funzione liturgica sarà celebrata dal Priore della Delegazione il​ Vescovo Emerito della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo S.E. Rev.ma Mons. Alberto Maria Careggio e concelebrata dal Cappellano del Vicariato nonché Parroco della Basilica e Cappellano di Sua Santità Mons. Ennio Bezzone alla presenza del Delegato per la Liguria degli Ordini Valerio Ruggiero e del Vicario Giuseppe Criscuolo.



Al termine della cerimonia verrà letto un messaggio di S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia, Gran Maestro degli Ordini. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno devolute alle famiglie bisognose della parrocchia.



"L'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nato nel 1572 dall'unione dell'Ordine di San Lazzaro con quello di San Maurizio, è oggi un'associazione senza fini di lucro a scopo benefico. Ai Cavalieri e alle Dame che ne fanno parte sono richieste le doti di onestà, fedeltà, comprensione, generosità e perdono; conta circa 4.000 membri distribuiti in 33 paesi ed è diviso in delegazioni italiane e estere, ciascuna guidata da un Delegato" - spiegano dall'Ordine.