70° Festival: ancora Fiorello show in conferenza stampa “Il momento top? Achille Lauro”. E poi prende in giro l’omaggio floreale del Comune, il ‘lumino d’oro’ (Foto e Video)

Fiorello torna grande protagonista della conferenza stampa delle 12. Anche oggi lo showman si è presentato in sala stampa con la sua carica di imprevedibilità annunciando qualche ‘spoiler’ per questa sera.

“Mi sono messo in un brutto guaio, non me l’aspettavo - ha esordito Fiorello - mi piace cantare, qui non canto dal ’95, questa sera porterò una canzone inedita dal titolo “La classica canzone di Sanremo” che se fosse stata in gara avrebbe vinto”. E, proprio sulla vittoria della sua canzone inedita, Fiorello non ha perso l’occasione per sfottere l’omaggio floreale del Comune in sala stampa: “Se vinco voglio il ‘lumino d’oro’, lo chiedo ai giornalisti”.

Poi, sulla serata di ieri, non ha dubbi sul top della serata: “Il momento più bello? Achille Lauro”.

In chiusura di conferenza stampa Fiorello ha lanciato la sua scommessa: “Se anche stasera siamo sopra al 50% mi vestirò da congilio”.