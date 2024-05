Sanremo: asfalto di via Lamarmora vicino alle case popolari, dopo i lavori cede di nuovo (Foto)

Un nostro lettore, Gianfranco M., ci ha scritto inviandoci alcune foto, per mettere in evidenza la situazione dell’asfalto di un tratto di via Lamarmora (la salita verso le case popolari), riallacciandosi ad una sua stessa mail, pubblicata il 15 dicembre 2023:

“Il passaggio di pedoni e auto compresi i mezzi di Riviera Trasporti poteva essere causa di incidenti. Avevo prospettato l'utilizzo parziale di un'aiuola per costruire un marciapiede. Ora, dopo aver effettuato un lavoro di scavo per il sotterramento di tubi, il relativo asfalto ha ceduto la situazione è diventata veramente pericolosa. L'asfalto è molto rovinato e pieno di buche, tant’è che le auto si tengono alla larga da quel tratto e la strada diventa così sempre più stretta (nelle foto). Per le moto e i motorini è molto rischioso se debbono passare sul tratto in questione causa buche. Le persone, specialmente quelle anziane, spesso sono dotate di una piccola borsa con le ruote per fare la spesa, hanno veramente difficoltà a passare su una strada che sembra un campo per il motocross. E' stato riasfaltato a pochi metri un tratto che aveva problematiche simili. Marciapiede nemmeno a parlarne. Cosa dobbiamo fare perchè chi di competenza metta fine a questa situazione, sono passati 5 mesi per l'assestamento del terreno”.