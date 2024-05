Elezioni Amministrative: raccolta differenziata, Rolando ‘100 giorni per pulire Sanremo’

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando ha pronto un piano di intervento per rivedere il sistema di raccolta differenziata e di pulizia della città, ponderandolo sulle caratteristiche di ciascuna zona.

"Stiamo parlando di un nuovo sistema di raccolta differenziata, più efficace ed efficiente,anche grazie a sensori e dispositivi di monitoraggio nei contenitori. I cittadini che utilizzano correttamente le isole per la raccolta differenziata accumuleranno punti sulla propria tessera, che potranno essere convertiti in sconti su servizi comunali, come la Tari, il parcheggio o altre agevolazioni. E ancora, semplificazione del calendario di raccolta, rendendolo facilmente consultabile online ed ogni zona avrà informazioni chiare su quando e come conferire i rifiuti".

"Il nuovo sistema verrà affiancato a delle azioni di sensibilizzazione dei cittadini a rispettare l’ambiente ed a prendersi cura della città. Ma non solo, anche il potenziamento del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade per garantire vie sempre pulite e curate".