Sanremo città Giardino: il futuro del verde nel pensiero della candidata di FdI Ethel Moreno

"Occorre a mio avviso cambiare l’attenzione che è stata posta sino ad ora alla tematica del verde cittadino non solo aumentando le risorse destinate a bilancio ma anche avvalendosi di una rete di soggetti con competenze specifiche, al fine di promuovere buone pratiche gestionali e di valorizzazione dei giardini". Sono le parole di Ethel Moreno, candidata alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo nella lista di Fratelli d'Italia.

"A tale scopo - prosegue - ritengo essenziale proporre l’istituzione di un 'Tavolo permanente di concertazione e programmazione sul verde urbano' tra l’Amministrazione comunale, gli enti della floricoltura del nostro territorio e le associazioni locali interessate, che coinvolga anche esperti del settore, per avviare un lavoro di collaborazione nella pianificazione di interventi strategici di recupero e riqualificazione delle aree verdi e per promuovere progetti virtuosi in merito ai temi della sostenibilità e tutela ambientali, anche tramite iniziative ed eventi. Fondamentale sarà valorizzare e mettere in rete, anche da un punto di vista turistico, il patrimonio dei giardini storici mantenendo però quelle che sono le loro caratteristiche storiche e identitarie ed, a tal fine, occorrerà partire proprio da un riesame approfondito del progetto di riqualificazione dei giardini Regina Elena, in modo da escludere il taglio dei pini storici esistenti e del Parco sottostante di Villa Ormond per scongiurare interventi che stravolgano le rispettive caratteristiche storiche".

"Al piano del verde - termina Moreno - dovranno essere affiancati un piano di monitoraggio del verde pubblico che vada a determinare la periodicità delle operazioni di controllo, in particolare sui grandi alberi, e progetti volti a cercare di migliorare il rapporto tra cemento e verde pubblico, attraverso alberature o realizzazione di nuove aree verdi. La presenza degli alberi e di aree verdi nelle città è fondamentale per migliorare la qualità di vita dei cittadini e, pertanto, si dovrà procedere ad analizzare i quartieri della città che più ne necessitano a partire da Via Pietro Agosti con i quartieri del Borgo e di Baragallo, dando ai residenti la possibilità di essere coinvolti nella cura degli spazi verdi attraverso programmi di volontariato e iniziative di sensibilizzazione ambientale".