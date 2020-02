Sanremo2020: grande successo a ‘Casa Sanremo’ per il convegno ‘I segreti delle piante per una voce sempre giovane’ con Gianluca Mech

Eccezionale riscontro ieri pomeriggio, martedì 4 febbraio, per il convegno "I segreti delle piante per una voce sempre giovane" - nell'ambito della tredicesima edizione di Casa Sanremo - che ha visto protagonista il guru delle diete Gianluca Mech.

Accanto all'imprenditore di Tisanoreica, la conduttrice Roberta Capua, sua partner nel programma del day time domenicale di La7, “L’ingrediente perfetto”, il prof. Marco De Vincentiis, specialista in Otorinolaringoiatria e Audiologia e il conduttore e scrittore Claudio Guerrini. Un incontro dove sono state trattate diverse tematiche relative allo strumento prezioso fornitoci dalla natura, la voce, spaziando da consigli scientifici a curiosità al numeroso pubblico presente in sala. A margine della conferenza, a sorpresa, i due padroni di casa al timone della trasmissione di La7 "L'ingrediente perfetto", sono stati premiati con il "Lifestyle Awards" consegnato dal giornalista Bruno Bellini per il grande successo di ascolti e di critica del format realizzato dalla Me Production di Elio Bonsignore.

Successivamente, Gianluca e Roberta, dopo aver rilasciato numerose interviste alla stampa e foto ricordo agli ammiratori accorsi alla "casa del Festival", sono stati invitati ad assistere alla prima serata della kermesse sanremese - trasmessa come di consueto da Rai1 - che ha ottenuto un boom di ascolti.