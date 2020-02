Festival 2020: aspettando Zucchero e i Ricchi e Poveri, ecco cosa fare oggi a Sanremo tra eventi, mostre, manifestazioni e musica

Siamo a mercoledì, il giorno dopo la prima serata del Festival. Fin dalle prime ore del mattino la città si anima e inizia ad immergersi nell’atmosfera festivaliera con le dirette Rai trasmesse perlopiù davanti all’Ariston. Lo start come sempre lo dà Casa Sanremo alle 8.30 con l’appuntamento quotidiano realizzato in collaborazione con la Polizia Postale, rivolto ai giovani delle scuole ligure su come utilizzare i Social in modo corretto.



Ma prima di illustrare il programma di Casa Sanremo e gli altri eventi in città, vogliamo segnalavi due importanti iniziative messe in campo dal nostro gruppo editoriale: il Glam Galà e la mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’. Come da un decennio a questa parte, infatti, Sanremo News organizza l'esclusivo Glam Galà per discutere del Festival, della musica e di Sanremo. La location dell’evento, che si terrà appunto questa sera, è il Glam Restaurant in corso Inglesi, di fronte al Casinò. E proprio al Casinò continua fino a domenica la mostra ‘Festival di Sanremo: 70 anni fra sorrisi e melodie’ con le vignette finaliste del contest ‘Humor Festival’. Il nostro contest ha registrato la partecipazione di quarantadue disegnatori che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda a colori relativi dal 1977 ad oggi.

Ritornando a Casa Sanremo segnaliamo alcuni tra i più importanti appuntamenti: oltre a due presentazioni di libri (‘Se vuoi puoi’ di Roberto Cerè, ‘La ragazza di Roma Nord’ di Federico Moccia) e l’iniziativa ‘L’Italia in Vetrina’ che oggi darà spazio alle regioni della Puglia e della Calabria, anche un work-shop ‘Wellness Re-Evolution’ con la presentazione, in anteprima assoluta, di Relax Code elementi speciali bagno turco, sauna e docce, free standing e Hubiquo, il modulo Outdoor SPA adatto ad ogni condizione climatica, che il pubblico potrà visitare sulla terrazza del Palafiori. La giornata a Casa Sanremo terminerà come di consueto con la proiezione su grande schermo della diretta del 70° Festival di Sanremo (aperta al pubblico) e subito dopo Show Case e Dj Set di Radio 2 (su invito).

Alle 11 tutti sulla spiaggia di Bussana dove farà tappa il Clean beach tour, l’iniziativa organizzata da Legambiente e dal rocker Piero Pelù con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti spiaggiati e sensibilizzare i partecipanti sul problema del marine litter e più in generale sui rifiuti abbandonati consapevolmente e non gestiti correttamente che finiscono in mare. All’iniziativa sarà presente anche il Presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani.



Da Bussana possiamo recarci al vicino outlet di lusso ‘The Mall’ in Valle Armea per visitare la mostra ‘The Fashion Side of Festival’ realizzata con gli abiti che hanno fatto la storia del Festival ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo, per celebrare i 70 anni della gara canora. Ricordiamo che la Rai organizza anche un'altra mostra al Forte di Santa Tecla dal titolo ‘Sanremo 70’ che ripercorre 70 anni di canzoni, e non solo, con più di 300 elementi tra foto, abiti, oggetti e ricordi per rivivere le molte trasformazioni dell’evento musicale di maggiore successo nel mondo.



Non solo canzonette a Sanremo: presso la ‘Suite 2020’, dislocata a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel, alle 15.00 il Vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri parteciperà al talk su ‘Fast Track Cities: insieme contro le patologie infettive, prevenzione e gestione cure’ insieme a Mauro D’Attis, Presidente Intergruppo parlamentare ‘Stop Aids’ e altre autorità del settore. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Vittoriana Abate.



E rieccoci in piazza Colombo presso la postazione multimediale di ‘Casa SIAE’ dove autori, editori, produttori, discografici e giornalisti si incontrano per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. Oggi il Direttore della Divisione Musica SIAE Matteo Fedeli presenterà l’App SIAE+, la nuova applicazione dedicata agli Autori ed Editori.

Ritornando davanti all’Ariston possiamo prendere parte allo spettacolo ‘Red Carpet Show’ condotto da Gianni Rossi con la partecipazione di tutti i protagonisti del Festival 2019. Inizierà intorno alle 15 e si protrarrà sino alle 18.

Non dobbiamo però non recarci presso due altre importanti location di questa edizione del festival: Piazza Bresca e Piazza Sardi da sempre il cuore della ‘movida’ sanremese, che accoglieranno ‘Sanremo Sonora’. Tutti i giorni sarà proposto un fitto programma musicale. In piazza Bresca saranno quattro le tematiche musicali: New Generation (h 16.30), Mimì Sarà (h 17.15), Mei (h 18), Gli Show live (h 19/21). In Piazza Sardi invece il contenitore proposto è sviluppato ancora sulle serate di mercoledì e giovedì e va a toccare, in ognuna delle serate, tre decadi musicali. Alle 21 si potrà assistere alla diretta della prima serata su maxi schermo. Per leggere i protagonisti delle varie esibizioni cliccare QUI.

Per la rassegna ‘Libri & Canzonette’, oggi alla Federazione Operaia alle 16, il musicista Freddy Colt presenta il suo libro ‘Spaghetti Swing, prontuario biografico illustrato della canzone jazzata’ con la partecipazione del critico musicale Dario Salvatori, insieme all’etnomusicologo Francesco Giorgi. Dopo Colt è la volta di Paolo Ceccarelli e il suo libro ‘Roberto Nicolosi, un grande maestro del jazz’.

Alle 21 inizia la seconda serata del festival e, dopo Emma Marrone, questa sera sul palco in piazza Colombo, oltre la diretta televisiva su maxi schermo, ci sarà la tanto attesa esibizione di Zucchero. Ma la giornata non è finita qui: al Victory Morgana Bay va in scena lo showman Vittorio Gucci che di esibirà nei grandi successi dance. Dalla mezzanotte, il Music Label Party, Showcase con super ospiti di una nota etichetta discografica a cui seguiranno le note dance più glamour del momento.