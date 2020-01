Sanremo: incidente in via Duca degli Abruzzi, ragazzo perde il controllo dello scooter e finisce a terra

Incidente questa mattina in via Duca degli Abruzzi a Sanremo. Un ragazzo a bordo di uno scooter, un Honda Sh 300 ha perso il controllo del mezzo, mentre scendeva in direzione centro, andandosi a schiantare contro l’ingresso del vivaio comunale.



Coinvolto anche un Renault Kangoo che stava svoltando da via Siccardi immettendosi su via Duca degli Abruzzi. Stando ad una prima ricostruzione il conducente del motorino potrebbe aver effettuato una frenata d’emergenza contestualmente all’immissione dell’altro veicolo, urtandolo probabilmente con il corpo mentre lo scooter ha proseguito. Il ragazzo invece è rimasto a terra, ferito, ad alcuni metri dal motorino, all’altezza di via Siccardi.

Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenute la squadra dei sanitari con l'automedica della Croce Verde ed un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo. Unico ferito il giovane conducente dello scooter, rimasto cosciente durante le fasi di soccorso. Avrebbe riportato una sospetta frattura al bacino che sarà oggetto di approfondimenti presso l’ospedale di Sanremo dove è stato trasferito in codice giallo.

La dinamica esatta è in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale per determinare le responsabilità. Gli agenti hanno effettuato anche servizio di viabilità a senso unico alternato per liberare la strada dalle lunghe code d’auto fermatesi in entrambi i sensi per permettere i soccorsi. Ancora una volta i numerosi residenti della zona, accorsi sul posto dopo aver sentito l’arrivo dei mezzi di soccorso, ci hanno segnalato la necessità di mettere dei dossi o dei rallentatori, a causa dell’eccessiva velocità con cui abitualmente, auto e motorini, sono soliti percorrere questo tratto di strada.