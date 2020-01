Ventimiglia: rompe il vetro di due auto per rubare all'interno, 26enne marocchino arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Radiomobile di Ventimiglia hanno arrestato, in flagranza di reato, un marocchino di 26 anni sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto, in corso Limone Piemonte a Roverino.

E’ stato un residente ad allertare i Carabinieri, che hanno fermato il giovane mentre stava cercando nel vano portaoggetti dell’auto, dopo aver rotto il vetro con una pietra. Poco distante un’altra auto che era stata derubata dallo stesso marocchino, con le stesse modalità anche se non sarebbe stato asportato nulla. Per il 26enne l’accusa è di tentato furto aggravato continuato.

Dopo il processo di oggi è stato disposto per lui il divieto di dimora nella Provincia di Imperia. Quello di ieri è il secondo arresto in flagranza dei Carabinieri di Ventimiglia in meno di due settimane nella zona di Roverino, particolarmente attenzionata dai militari.

L’attenta analisi dei reati, eseguita dai Carabinieri, ha permesso di monitorare un incremento di furti su auto denunciati a militari nell’ultimo periodo ed ha consentito di garantire un intervento tempestivo di contrasto allo specifico settore dei reati contro il patrimonio, che incidono significativamente sul benessere complessivo dei cittadini. I militari stanno verificando eventuali analoghi episodi, commessi in zona nel corso della notte.