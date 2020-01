Sanremo: tentato furto questa notte in una villa, Polizia e Carabinieri arrestano i ladri in azione

Sventato furto questa notte da parte della Polizia di Stato e Carabinieri allertati da un’anziana dopo aver notato due uomini incappucciati che tentavano di entrare nella sua abitazione.

Gli operatori delle forze dell’ordine, dopo aver compreso che non si trovavano di fronte a ladri improvvisati in quanto avevano divelto il sistema d’allarme, si sono divisi il perimetro della villa in due aree ben delineate per precludere ai due qualsiasi via di fuga. Quasi subito hanno scorto i due giovani nascosti dietro un cespuglio, un pronto intervento che si è rivelato decisivo nel bloccare i due malintenzionati e arrestarli per tentato furto aggravato in concorso tra loro. Si tratta di due stranieri di origini tunisine e residenti a Nizza: N. A. di 17 anni con innumerevoli pregiudizi penali inerenti a pregressi furti e altri reati contro il patrimonio, conosciuto anche in Francia per analoghi reati, e C. A. di 21 anni, noto nel mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il maggiorenne è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che lo ha condannato a due anni di reclusione e 700 euro di multa con sospensione condizionale della pena, mentre il minore è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Genova e per lui l’udienza si terrà lunedì prossimo.