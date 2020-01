Taggia: difficoltà a localizzare le case di via Orti 100, Napoli (Il Passo Giusto) per i cittadini "Che cosa ci vuole a mettere un cartello?"

“Che cosa ci vuole a far mettere un cartello ed a dare una risposta a dei cittadini?”



E' questo l'interrogativo alla base della richiesta presentata da Luca Napoli, consigliere comunale a Taggia. L'esponente del gruppo 'Il Passo Giusto' si è fatto portavoce delle istanze di alcuni abitanti di via Orti 100 che da tempo chiedono al Comune di avere di un cartello che indichi la strada e il gruppo di case.



“La settimana scorsa ho inviato una pec al Comune, all'attenzione del sindaco, Mario Conio ed al settore servizi demografici, per chiedere una risposta ai problemi segnalatimi da questi cittadini. - racconta Napoli - La mancanza di un'indicazione univoca, che segnali l'esatta ubicazione della Via Orti civico n°100, sta creando numerosi disservizi, a partire dalla mancata consegna di corrispondenza e di pacchi da corrieri che non riescono a trovare la via. Senza contare la difficoltà di individuare la strada da parte di mezzi di soccorso e/o emergenza”.



“Un bel problema se si considera ad esempio il caso del sig. Votano. - aggiunge il consigliere comunale - Lui è una persona diversamente abile che ha recentemente ottenuto la possibilità di avvalersi del telelavoro. Questo vuol dire che per poter lavorare da casa ha bisogno di ricevere anche del materiale e le difficoltà nell'individuare la sua abitazione gli stanno rendendo la vita più difficile. Mi risulta che la situazione sia stata segnalata già diversi mesi fa in Comune proprio dal sig.Votano ed a settembre ci sia stato anche un sopralluogo del sindaco che si sarebbe dimostrato attento alle esigenze di questi abitanti”.



“Ora, è passato parecchio tempo, mi chiedo perchè sia così difficile poter mettere un cartello che indichi via Orti, all'intersezione con la strada provinciale 548 della valle Argentina. Il mio auspicio è che l'amministrazione si renda conto della semplicità della richiesta avanzata da queste persone e voglia finalmente ascoltarli. Del resto non stanno chiedendo altro che un cartello” - conclude Luca Napoli.