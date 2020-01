Unogas Energia verso la quotazione in Borsa, affidato il mandato a Rothschild per la ricerca di un partner

Unogas Energia SpA., da oltre 15 anni uno dei principali operatori privati che opera sul territorio nazionale per la fornitura di gas naturale, energia elettrica e di servizi di efficienza energetica, prosegue la sua linea strategica di crescita ed affida a Rothschild il mandato per la ricerca di un partner industriale, valutando anche una possibile prossima quotazione in Borsa.

L’operazione, in una fase ancora iniziale che vede anche il coinvolgimento di Deloitte per gli aspetti finanziari e fiscali e lo Studio Legance come advisor legale, “Rientra in un preciso disegno di sviluppo del Gruppo all’interno di un settore fortemente in crescita ed estremamente dinamico e competitivo come quello dell’Energia” commenta Fabio De Martini, Amministratore Delegato ed Azionista di maggioranza di Unogas Energia SpA.

Unogas Energia Spa, anche nel nuovo anno, continua il proprio percorso strategico di sviluppo, attraverso il piano di ampliamento della rete di Punti Vendita Unogas su tutto il territorio nazionale, avviato dal Gruppo nel 2017, che prevede non solo nuove aperture con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Gruppo, ma anche mediante l’introduzione di nuovi prodotti/servizi: “In questo modo presso i nostri punti vendita” aggiunge Fabio De Martini “i clienti potranno trovare, non solo le migliori offerte gas e luce, ma anche soluzioni di efficientamento energetico, come impianti fotovoltaici, caldaie e condizionatori ad alta efficienza, ed in futuro altre commodity come la connessione internet veloce e la pay-tv, tramite l’affiliazione ad una delle principali piattaforme televisive a pagamento”.

Tale volontà di crescita e consolidamento della propria posizione sul mercato da parte del Gruppo Unogas, era già emersa lo scorso anno, anche attraverso gli investimenti nel settore dell’efficientamento energetico, come:

- l’acquisizione della società GEU Impianti Srl, attraverso la controllata UNOTECH Spa, per completare la presenza nel settore dell’Efficienza Energetica e delle Energie Rinnovabili, entrando anche nel mercato delle utenze domestiche;

- l’acquisizione della GEU Energia Srl, al fine di rafforzare la presenza del Gruppo nella vendita di luce e gas a clienti finali;

- l’acquisizione attraverso la controllata UNOTECH Spa del ramo d’Azienda relativo a clienti Privati di CNP – Combustibili Nuova Prenestina Spa, azienda romana operante nella gestione e manutenzione di impianti tecnologici, e nell’erogazione di servizi energetici e di efficientamento a clienti del settore residenziale condominiale.

“Queste operazioni” sottolinea Fabio De Martini “si inseriscono nel piano di sviluppo strategico del Gruppo, che si propone come operatore integrato di luce, gas e servizi di efficienza energetica e vuole essere un gruppo capace di soddisfare le esigenze e le aspettative della clientela attraverso l’individuazione delle migliori soluzioni per l’erogazione di servizi energetici, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti stabiliti, all’integrità degli impianti installati, alla tutela dell’ambiente, al contenimento dei consumi e dei costi sostenuti da imprese e famiglie”.