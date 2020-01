Taggia: danni da maltempo per oltre 135mila euro, Comune costretto a ridimensionare la riqualificazione di via Colombo

Il maltempo di dicembre ha costretto il Comune di Taggia a dover rimandare in parte i lavori di riqualificazione in programma su via Colombo. La decisione è stata presa dalla giunta comunale all'atto di approvazione delle somme urgenze per la rimozione del materiale depositato a seguito della piena del rio Regianco alla confluenza con il rio Oxentina e per il ripristino delle condizioni di sicurezza del deflusso e del ripristino dell'acquedotto in località Beuzi.



In altre parole saranno necessari lavori per 135.215,31 euro, oltre all’intervento per l’argine sinistro e la nuova viabilità necessaria (la notizia QUI) per rendere nuovamente raggiungibili in auto 7 abitazioni in regione Bruxiae. I soldi per coprire gli interventi verranno anticipati dal Comune in attesa che il Governo approvi lo stato di calamità e restituisca parte delle somme spese. Un passaggio atteso da tante realtà del ponente ligure toccate dagli ultimi eventi meteoavversi.

In questa situazione d'emergenza, l'amministrazione tabiese si è trovata costretta a dover scegliere tra le priorità. Per questo gli oltre 135mila euro previsti sono stati spostati dall'intervento programmato per il 2020 su via Colombo. Il Comune conferma che la riqualificazione della via di Arma di Taggia non è annullata ma ridimensionata, perchè si è passati dai 200mila euro stanziati a 64.784.69 euro. E' stato necessario rinunciare a qualcosa, sul progetto che prevedeva il consolidamento ed il rifacimento della pavimentazione. L'intervento nella sua forma originaria viene quindi rimandato a momenti economicamente migliori.