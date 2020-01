Due ex agenti della Municipale di Sanremo ricevono un encomio per un importante intervento a Carcare

Due ex agenti del Comando di Polizia Municipale di Sanremo, ora in forze a quello di Carcare in Val Bormida nel savonese, hanno ricevuto un encomio, lunedì scorso, durante le celebrazioni per San Sebastiano, patrono della polizia locale.

I due agenti, Luca Pignone ed Alessio Caredda, sono tempestivamente intervenuti il 19 agosto ultimo scorso, dimostrando elevata capacità professionale e mettendo a repentaglio la vita, bloccando un automobilista senza patente ed in evidente stato di alterazione psicofisica, mentre effettuava sorpassi azzardati a forte velocità.

“Le parole espresse – è scritto nell’encomio - non riescono a dare in senso della grandezza del gesto, tenuto conto, che tutti gli operatori di polizia locale, devono sempre e comunque fare i conti con la paura e con la consapevolezza che il proprio turno di lavoro, comporta elevati rischi per la propria incolumità fisica”.