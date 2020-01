Successo di pubblico per l'evento ‘Nui ghe Semu’ per Rocchetta Nervina (foto)

L'evento ‘Nui ghe Semu’ per Rocchetta Nervina svoltosi nel weekend appena trascorso e organizzato da Confesercenti ha avuto un successo di pubblico e di partecipazione straordinario.



"Questa due giorni di festeggiamenti - spiegano gli organizzatori - è stata fortemente voluta per rilanciare il piccolo borgo di Rocchetta Nervina, località che ha vissuto un isolamento di più di quaranta giorni a causa della caduta della strada provinciale di collegamento a valle.



Questa manifestazione ha più che egregiamente dimostrato quanto la solidarietà e l'impegno comune possano, nonostante il freddo, creare un evento di grande portata che ha visto sfilare per le vie del paese un pubblico entusiasta, artisti favolosi, turisti e paesani alla riscoperta di un magnifico paese ligure, tante animazione per i più piccoli. Una vera gioia! Tutti i ristoranti hanno proposto piatti tipici e tradizionali della località per far conoscere la propria storia e dare avvio ala nuova stagione 2020 in un clima di speranza per il nuovo ponte allestito.



A conclusione di questa bella esperienza una cena di beneficenza è stata organizzata presso il ristorante hotel LagoBin alla presenza di molte autorità ed un centinaio di persone.



L'amministrazione tutta di Rocchetta Nervina e la popolazione ringraziano quindi calorosamente tutte le persone che si sono prodigate e si sono lasciate coinvolgere in questo evento e che si sono impegnate nel far sì che la vita quotidiana del piccolo borgo con le sue molteplici attività potessero guardare al futuro con un sorriso!".