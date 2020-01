Ospedaletti: 'Clea-N', una fototrappola per pizzicare i furbetti dell'immondizia verrà installata dal Comune

I ‘furbetti’ dell’immondizia abbondano in tutte le città e ne sanno qualcosa i responsabili del settore di quelle che stanno cercando, con fatica, di attuare il servizio di raccolta differenziata.

Proprio per questo Comune di Ospedaletti ha affidato ad una azienda di Firenze l'incarico per la fornitura di n° 1 kit di sorveglianza, denominato ‘Clea-N’ per il controllo dell’abbandono dei rifiuti. Da tempo, infatti, il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani adottato dal Comune di Ospedaletti prevede anche la raccolta differenziata tramite isole ecologiche e punti di raccolta distribuiti sul territorio comunale.

Purtroppo i responsabili del settore trovano spesso i rifiuti abbandonati in modo incontrollato, anche derivanti da attività artigianali, commerciali, professionali, con il degrado del territorio comunale. Proprio per questo è stato deciso di attuare un controllo più capillare, ricorrendo all'utilizzo di una videocamera professionale per la rilevazione delle violazioni. Il costo è di poco superiore ai 5.000 euro.