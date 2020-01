Sanremo piange per la scomparsa di Don Contardo Colombi, per 38 anni è stato parroco a San Rocco

E' mancato ad 84 anni Don Contardo Colombi, una vera e propria istituzione a Sanremo. Originario di S. Martino del Lago (CR), è stato ordinato sacerdote nel maggio del 1961.



Per 38 anni è stato la guida della Parrocchia di San Rocco alla Foce. Fino al 2016, quando ha lasciato la guida di questa comunità a Don Marco Moraglia.



Don Colombi era ricordato da tutti come un sacerdote di gran cuore e generosità. Era una memoria storica con i suoi 58 anni di sacerdozio. La decisione presa tre anni fa, passando il testimone a Don Moraglia, non fu facile ma venne dettata anche delle condizioni di salute dovute all’età.



"Il Vescovo Antonio Suetta e il Clero diocesano tutto si stringono intorno alla famiglia di don Contardo Colombi, parroco emerito di San Rocco in Sanremo, che è tornato alla Casa del Padre" - fanno sapere dalla Diocesi di Ventimiglia San Remo.Il funerale sarà giovedì 16 Gennaio, alle ore 15.30, presso la parrocchia di San Rocco in Sanremo