San Bartolomeo al Mare: iniziati i lavori del ponte in Borgata Richieri, tra 7 mesi sarà pronto (Foto)

Sono iniziati questa mattina i lavori sul ponte di Borgata Richieri a San Bartolomeo al Mare, chiuso da fine 2018 a seguito delle verifiche che avevano riscontrato problematiche strutturali e che richiedono importanti interventi di consolidamento.

Concluse tutte le procedure preliminari e espletate le formalità burocratiche, ora la ditta appaltatrice è operativa per portare a termine l'intervento nei tempi previsti (durata dei lavori 7 mesi). I lavori ripristineranno la viabilità ordinaria per i mezzi non superiori ai 35 quintali.