Camporosso: 900mila euro con un bando dello Stato per mettere in sicurezza gli argini del Nervia (Video)

Il Comune di Camporosso ha ricevuto un finanziamento Statale, sul quale hanno lavorato diversi governi, tra cui anche il precedente, targato Lega-5 Stelle. Il bando che il comune guidato dal Sindaco Gibelli si è aggiudicato, ammonta a ben 900mila euro e servirà per garantire una maggiore sicurezza sugli argini del torrente Nervia.

La conferma è arrivata dall’Onorevole Flavio Di Muro: “Con il decreto ‘sblocca-cantieri’ si sono agevolate le procedure amministrative e stiamo parlando di prevenzione. L’idea è quella di prevenire situazioni emergenziali e non vogliamo che si ripetano eventi come quello di Rocchetta Nervina”. Dopo una riunione in Comune con il Sindaco Gibelli, l’Onorevole Di Muro ha svolto sopralluogo con il vice Sindaco Morabito e Consigliere Grimaldi.

Il vice Sindaco Morabito ha evidenziato la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il traguardo raggiunto: “L’Amministrazione di Camporosso è sempre attenta nell’andare a reperire fondi per la sicurezza ed il Nervia è importante in questo tema. Un grazie agli uffici che hanno lavorato in tempi strettissimi per reperire una importante somma che servirà per sistemare il letto del torrente e dobbiamo andare a mettere in sicurezza gli argini. Ora speriamo di sistemare il tutto in fretta”. I lavori partiranno a breve.