Con ‘Sanremo Giovani’ inizia la strada verso il 70° Festival, Amadeus: “Quando mi hanno proposto la conduzione ho subito pensato ai giovani”. Domani la diretta di Rai1 dal Casinò (Foto)

Siamo a metà dicembre, ma in città si respira già aria di Festival. Questa mattina nella sala Roof1 del Teatro Ariston è stata presentata l’edizione 2019 di ‘Sanremo Giovani’ che, domani in prima serata Rai1 in diretta dal Casinò di Sanremo, decreterà la squadra dei nomi emergenti che prenderanno parte al 70° Festival di Sanremo.

A presentare la serata è stato il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus. Insieme a lui anche il direttore di Rai1 Teresa De Santis, il suo vice Claudio Fasulo, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri i 10 artisti in gara e gli 8 finalisti di Area Sanremo, oltre a Tecla Insolia.

La prima edizione firmata Amadeus ha visto, infatti, il ritorno della categoria ‘Giovani’, eliminata da Claudio Baglioni che le aveva preferito un’unica batteria di cantanti in gara. Con Amadeus, per il 70° Festival, si torna all’antico. Nel Festival targato Amadeus i giovani torneranno ad aprire le puntate della kermesse con una sorta di 'battle' che permetterà di far accedere alla fase successiva i vincitori verso la finale del venerdì sera. Solo la finale non sarà in apertura ma, probabilmente, a metà sera. Il vincitore, infine, godrà di una passerella al sabato sera, la finalissima.

Ad aprire la conferenza stampa è stata aperta dal sindaco Alberto Biancheri: “Tutti ci stiamo preparando per un grande 70° Festival, ma oggi siamo qui per la serata di Sanremo Giovani. Qui il format di Area Sanremo e del Festival si uniscono, per noi è stata un'edizione speciale di Area Sanremo, ancora gratuita, ed è importante perché sono convinto che non far pagare sia un segnale importante per ribadire che la musica è libera. Ai ragazzi auguro di tornare a casa con qualcosa in più, a prescindere da come andrà la gara”.

“Per me è un sogno che si realizza, affronto questo Sanremo con la sindrome di Peter Pan, quando lavoravo per le radio non avevo nemmeno il pass per il teatro - ha proseguito Amadeus, conduttore e direttore artistico del 70° Festival di Sanremo - essere qui da conduttore e direttore artistico è un sogno che si realizza, non sono agitato ma solo felice. Ho iniziato questa giornata con il piacere di venire qui, fosse per me mi trasferirei già da adesso a Sanremo. Quando il 2 di agosto mi ha telefonato il direttore per annunciarmi il mio ruolo ho subito pensato ai giovani. Amo la musica, sono nato con la musica, ascolto musica dalla mattina alla sera. Volevo quindi partire da giovani, li volevo portare sul palco dell'Ariston in questo mix tra la tradizione e la realtà discografica degli ultimi anni con un'apertura alla musica attuale che è quella che viene ascoltata dai giovani ed esiste discograficamente parlando. De essere rappresentata al meglio. Ho ascoltato cose bellissime, tutti i ragazzi che sono qui sono davvero dei talenti, sono felice di sapere che tra di loro ci sarà il vincitore delle Nuove Proposte e avrà diritto di essere un Big nella prossima edizione. Ho ascoltato le giornate ascoltando oltre 800 canzoni, anche la notte o alle 7 del mattino appena sveglio. La scelta è stata difficilissima, fare una selezione è stata un'impresa. Quello che ci sarà domani sera con la commissione, la giuria e la demoscopica faranno sì che 5 dei 10 concorrenti possano andare all'Ariston. Poi c'è Area Sanremo con altri 700 giovani che si sono presentati a Sanremo, un totale di oltre 1500 giovani ed è un record. Il livello è altissimo e sono davvero felice. Oltre a loro c'è la giovanissima Tecla Insolia che arriva da Sanremo Young. Io non volevo limitare la visibilità dei giovani a una settimana su Rai1, è per questo che ho chiesto a Marco Liorni di ospitare i giovani per quattro settimane per poi andare alla gara. Per un mese su Rai1 e Raiplay che aveva in piattaforma i loro brani, abbiamo dato visibilità ai giovani. Gli 8 che andranno all'Ariston avranno da me un invito ufficiale per venire al Capodanno di Rai1 a Potenza, un evento che fa oltre 8 milioni di telespettatori ogni anno”.

“Veniamo da una grande edizione che ha portato Sanremo e Rai1 ai giovani, andando oltre il nostro pubblico tradizionale - ha dichiarato Teresa De Santis, direttore di Rai1 - Amadeus sta mettendo il cuore nel costruire questa 70ª edizione”.

“Per il sesto anno Rai1 dedica una trasmissione ai giovani, basta guardarli negli occhi per capire quanta passione c'è, qui ci sono i nuovi Mahmood, Ermal Meta e Francesco Gabbani, qui facciamo le cose in grande - ha aggiunto Claudio Fasulo, vide direttore di Rai1 - in questo periodo c'è molto lavoro intorno ai giovani e, in mezzo a molti talent, il brand più forte è Sanremo Giovani. Lavoreremo per realizzare un contest che sia preceduto da una serie di selezioni e che dia la possibilità ai giovani di mostrare il loro valore. Anche quest'anno i quattro più meritevoli potranno partecipare a un tour mondiale per portare anche all'estero la loro musica”.