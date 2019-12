Borighera: restituzione della delega di Farotto, alcune considerazioni del Partito Democratico cittadino

"In 18 mesi dalle elezioni ci sono stati, con questo, tre importanti strappi all’interno della maggioranza, che inevitabilmente la mettono ora a rischio.

Con due consiglieri passati al gruppo misto, il Presidente del consiglio che accusa la sua maggioranza di scarsa collaborazione e ostruzionismo nei suoi confronti, ormai la giunta della città scricchiola sempre di più; non certo per, come è stato detto, un complotto quanto per l’incapacità di fare sintesi e conciliare le varie sensibilità di una lista evidentemente nata non per fare qualcosa per Bordighera ma contro qualcuno.