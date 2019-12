Oltre 250 persone per la cena natalizia di Fratelli d'Italia a Sanremo, "La coerenza politica paga"

"Siamo sempre di più, la coerenza politica di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni sta pagando in termini di adesioni e di consenso".



Così l'assessore regionale Gianni Berrino e il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci particolarmente felici e soddisfatti durante la cena natalizia di Fratelli d'Italia a Sanremo che ha visto ieri sera la partecipazione di oltre 250 persone tra militanti e simpatizzanti. Presenti anche il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, il responsabile nazionale del turismo di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna nonché il capogruppo in Regione Augusto Sartori, il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, il coordinatore cittadino Michele Gandolfi e il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo Luca Lombardi, oltre a moltissimi amministratori locali. Nel corso della serata sono arrivati anche i saluti e gli auguri telefonici da parte dell'onorevole Francesco Lollobrigida capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati.