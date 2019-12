Sanremo: spariti i pannelli descrittivi in Pian di Nave, indagini in corso della Polizia Municipale (Foto)

Sono spariti, oggi pomeriggio, tutti i pannelli descrittivi sul piazzale di Pian di Nave. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale e, al momento, non si sa ancora se si tratta di un furto, un atto di vandalismo o semplicemente sono stati rimossi perchè deteriorati.

Alcuni visitatori lo hanno chiesto agli agenti intervenuti, che hanno subito provveduto ad inoltrare una segnalazione urgente agli uffici comunali competenti, che daranno una risposta su quanto accaduto. Se si dovesse essere di fronte ad un atto vandalico o ad un furto verranno ovviamente visionate le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Nella stessa zona, non molte settimane fa, venne vandalizzata la targa apposta in memoria di Tiziano Chierotti, il militare morto in missione di pace. La targa, successivamente ripristinata, non è stata fortunatamente toccata in questo caso.