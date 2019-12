Sanremo: giovedì porte aperte alla scuola San Pietro dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

A Sanremo, giovedì 12 dicembre, appuntamento con l'open day per la scuola di San Pietro. Porte aperte per la scuola appartenente all'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. L'iniziativa si articolerà al mattino, tra le 9.30 e le 11 ed al pomeriggio dalle 15 alle 16.



Questo l'invito a partecipare inviato dai bimbi della scuola di San Pietro: "Siamo i bambini della scuola di San Pietro e ci piacerebbe farla conoscere a tutti perchè a noi piace tanto e ci stiamo tanto bene. L'occasione finalmente è arrivata: il 12 dicembre vi aspettiamo perchè il nostro plesso avrà le porte aperte per chiunque voglia conoscerci. La nostra scuola è situata in zona collinare in una bella posizione soleggiata da cui si può osservare il mare. Raggiungerla dal centro città non è difficile perchè giornalmente due scuolabus, partendo dalla stazione e percorrendo l'uno via Duca degli Abruzzi, Via Mario Calvino e Villetta e l'altro via Borea, via Giovanni Pascoli, Ospedale, arrivano a San Pietro giusto in tempo per il suono della campanella d'entrata alle 8:30 e alle 16:30 per l'uscita. Ma per chi ne avesse bisogno dalle ore 7.30 è attivo il pre – scuola".



"L’edificio è stato recentemente ristrutturato anche dal punto di vista della riqualificazione energetica con cappotto termico e infissi e pavimenti rinnovati, praticamente ci hanno rimesso a nuovo! - raccontano - Siamo disposti su due piani che ospitano due sezioni della Scuola dell’Infanzia e cinque sezioni di Scuola Primaria. All'interno, poi, possiamo lavorare in un’aula multifunzione, che serve per il potenziamento delle nostre abilità e il recupero, e quando siamo in aula possiamo servirci anche di computer collegati a una televisione che ci permettono di affacciarci, quando serve, al mondo della comunicazione; in un’aula è sistemata la LIM. Ogni classe inoltre è dotata di una piccola biblioteca, ma ben fornita, che permette di avere libri in prestito adatti all’età di noi bambini. Quando arriva l'ora di pranzo niente problema, abbiamo mensa e cucina a scuola. Uno dei pezzi forti della nostra scuola è l'ampio giardino attrezzato che la circonda nel quale si può giocare dell’ombra di susini, ulivi , ciliegi e alberi ornamentali".



"Le nostre attività sono progettate e pensate anche tenendo conto del contesto ricco di stimoli offerti dall’ambiente circostante. Quest'anno stiamo avviando un progetto che si occuperà dei problemi relativi al recupero del territorio, al riciclo di risorse e al rispetto dei cicli della natura e lo svilupperemo curando un orto scolastico e il piccolo uliveto che la scuola possiede. Naturalmente chiederemo ai nostri genitori di aiutarci! Abbiamo anche un coro, St. Peter's Chorus, che si esibisce in varie manifestazioni e a Natale canta per tutti i parenti e gli amici nella chiesa che si trova proprio davanti alla nostra scuola. E quando abbiamo voglia di scoprire il mondo? Niente paura, le nostre insegnanti ci accompagnano volentieri in uscite didattiche in città e in regione. Venite a trovarci il 12 dicembre, vi aspettiamo dalle 9,30 alle 11 e dopo pranzo dalle 15 alle 16. Così potrete anche conoscere i nostri piccoli amici della scuola dell'Infanzia che lavorano in continuità con noi" - concludono.