Sanremo, giovedì la marcia della legalità per ricordare le vittime innocenti delle mafie

L’istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante”, per il 21 Marzo “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” organizza la Marcia della Legalità.

La Giornata sarà scandita da un corteo iniziale per le vie della città di Sanremo, e da un momento culminante rappresentato dalla lettura pubblica di alcuni dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Il corteo vedrà protagonisti gli alunni, che reggeranno i lavori preparati per la Giornata, mentre la declamazione dei nomi di alcune vittime, sarà affidata ad alcuni studenti.

Quest'anno scolastico verranno declamati i nomi delle Donne vittime di Mafia, oltre centocinquanta ragazze, madri, sorelle che hanno avuto il torto di ribellarsi o di rifiutarsi, di stare in silenzio o di parlare oppure semplicemente di trovarsi nel luogo sbagliato nel momento sbagliato.

Parteciperanno gli alunni dell’ I.C. 'G. Biancheri - Ventimiglia', dell’I.C. Sanremo Levante e dell’ Istituto Istruzione Superiore “Cristoforo Colombo".

Il corteo seguirà il seguente tragitto: - Ritrovo ore 9.00 in Piazza Colombo; - Prosieguo verso Corso Matteotti, con breve sosta in piazza Borea d’Olmo e all’incrocio di Via Escoffier; - Prosieguo su Corso Monbello; - Arrivo in piazza Pian di Nave alle ore 10.00.