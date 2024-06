Premiati i vincitori del Concorso letterario 'La città che sogniamo' dell’IC Sanremo Centro Levante

Si è svolta sabato 1 giugno presso l’auditorium dell’IC Sanremo Centro Levante, la premiazione del Concorso letterario “La città che sogniamo”.

"Il concorso letterario - si spiega nel comunicato -, organizzato dall’IC Sanremo Centro Levante, ha visto protagonisti gli alunni e le alunne delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria degli Istituti Comprensivi della provincia di Imperia con l’obiettivo di stimolare i giovani studenti ad esprimersi attraverso il linguaggio universale della scrittura, nelle tre forme della 'prosa', della 'poesia' e del 'fumetto'. In un periodo molto complesso per tutti i nostri giovani, il desiderio è quello di fornire loro un’occasione per raccontarsi e raccontare la loro interiorità e profondità".

“Tutti i partecipanti e le partecipanti sono stati invitati/e a produrre un elaborato che abbia come tema la città, l’ambiente umano per eccellenza, vista nel futuro - riferisce il Dirigente scolastico Prof.ssa Amalia Catena Fresta -. I partecipanti sono stati incoraggiati a raccontarci le città dei loro sogni, metropoli fantascientifiche in pianeti lontani, fortezze fantasy o costruzioni di mondi distopici. La città è quel luogo che fa da sfondo al nostro quotidiano e che spesso non consideriamo, dandola per scontato. Con questa seconda edizione del concorso, tutti i nostri bambini e bambine sono stati invitati a ridipingere le loro città, con i colori della fantasia e dell’immaginazione”.

I vincitori del concorso suddivisi per categoria:

Sezione “Poesia”

1° posto “Una città in fondo al mare”, Agnese B., 5^A Plesso via degli Ulivi, IC Littardi

2° posto “City Nature”, Laura F., Elia F., Samuel O., Eriglen H., Leone S., Ludovica P., 5^A, Volta, IC Sanremo Centro Levante

2° posto “Imperia. la mia città”, Elia F., 5^A Plesso via degli Ulivi, IC Littardi

3° posto “La città che vorremmo”, Arianna G., 5^A Plesso via degli Ulivi, IC Littardi

Menzione speciale “La città del sorriso”, Jacopo P., 5^B, plesso via Roma, IC n°1 Biancheri,

Sezione “Fumetto”

1° posto “La città creata dai bambini”, Giada B.C., Giulia S., Xenia S., Claudia M.O., German Moya M., 4^C Volta, IC Sanremo Centro Levante,

2° posto “Fumetto” 5^B Volta, IC Sanremo Centro Levante,

Sezione “Prosa”

1° posto “Dream City”, Anna L. R. e Roja M., 4^A Volta, IC Sanremo Centro Levante,

2° posto “La città che sogniamo”, classe 4, Castillo, IC Sanremo Centro Ponente,

2° posto “La città dell’architetto”, Classe 4^B, Josette M., Volta, IC Sanremo Centro Levante,

3° posto “Passato, presente, futuro”, Claudio B., 5^B plesso via Roma, IC n°1 Biancheri,

3° posto “Che città”, Matilde S., 4^B Volta, IC Sanremo Centro Levante,

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte, la giuria Angelo Giudici, Francesco Donato, Sara Di Vittori, Eloisa Mucilli, Daniele Stancampiano, Renata Fenotti, Monica Cassese, Daniela Messina, la referente della biblioteca della nostra scuola Lucia Carluccio, le insegnanti che hanno reso possibile l’iniziativa, ma soprattutto le bambine ed i bambini che hanno prodotto le singole opere".