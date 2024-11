Sanremo: anche quest’anno scolastico l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante aderisce all’iniziativa #ioleggoperchè

Anche quest’anno scolastico l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante aderisce all’iniziativa #ioleggoperchè, organizzata dall'Associazione Italiana Editori e resa possibile dal sostegno del Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura e portata avanti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un’iniziativa alla quale l'Istituto partecipa da anni in quanto crede fortemente che le biblioteche scolastiche siano luoghi importanti per avvicinare gli studenti alla lettura, per suscitare e incrementare in loro l’amore per i libri e la letteratura in genere, fin dalla più tenera età.

"La nostra scuola - evidenziano gli insegnanti - è da sempre impegnata in attività di sensibilizzazione e di educazione alla lettura finalizzata ad attrarre, interessare, incuriosire, appassionare alla lettura, partecipando ad iniziative ministeriali e attivando diverse occasioni in cui il libro è protagonista di giornate di riflessione e dibattiti con il coinvolgimento anche di autori di letteratura per l’infanzia. Queste attività hanno consentito alla scuola di accrescere la dotazione libraria della biblioteca che attualmente conta di diversi volumi della letteratura dell’infanzia. La biblioteca diventa quindi luogo inclusivo, dove sperimentare fin dalla tenera età un clima sereno e accogliente, uno spazio per promuovere la diversità culturale, i valori di tolleranza, pace e rispetto e che favorisca il desiderio e la motivazione a leggere e ad apprendere giocando".

Le scuole dell'Istituto (Scuole dell’Infanzia Guadalupe, Villa Vigo, Santa Marta, San Pietro, San Bartolomeo, Madre Francesca di Gesù via Caduti del Lavoro e via Giordano Bruno; Scuole Primaria A. Volta, San Pietro, San Giacomo, San Bartolomeo, Castillo e la Scuola Secondaria di primo grado “Italo Calvino”) sono gemellate con le librerie:

Bookstore of Magic, Strada Borgo Tinasso 50/A - 18038 Sanremo;

Giunti al Punto, Via Roma, 121 - 18038 Sanremo;

Penna & Calamaio, Via Volta 48,50,52 - 18038 Sanremo;

Ubik Sanremo Libri,via Roma 91 - 18038 Sanremo.