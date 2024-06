Sanremo: consegnati certificati 'Speaking & listening' a 83 studenti della città

Gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” hanno superato gli esami di inglese con Trinity College London. La Cerimonia di consegna delle certificazioni ha coinvolto 83 studenti (62 alunni della Scuola Secondaria di primo grado e 21 alunni della Scuola Primaria) che si sono impegnati per le abilità di speaking & listening.

Per celebrare il conseguimento delle certificazioni linguistiche di Trinity College London, l’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Levante” ha organizzato oggi 1° Giugno una cerimonia ufficiale di consegna dei certificati alla presenza della Dirigente Scolastica Amalia Catena Fresta e della dottoressa Anna Sannino, Head of Customer Care and Logistics per il Trinity College London Italy.

Un appuntamento atteso da 83 studenti della Primaria e della Secondaria di Secondo Grado che hanno sostenuto e superato gli esami di lingua inglese Trinity GESE, dal Grado 1 al Grado 4 per le abilità di speaking & listening. I corsi gratuiti si sono svolti durante l’anno scolastico a cura della docente Elisa Calvani per la scuola primaria, e delle docenti Baracchini e Odasso per la scuola secondaria di primo grado

Grande l’emozione durante la cerimonia, un’occasione per valorizzare il lavoro svolto e condividere con allievi, famiglie, genitori e docenti l’importanza dell’apprendimento dell’inglese e delle certificazioni che costituiscono un valore aggiunto per la carriera scolastica e professionale ma anche per potenziare il Curriculum dello Studente.

“Per ottenere la certificazione linguistica gli studenti si sono potuti preparare frequentando un corso gratuito durante tutto l’anno, nell’ambito delle attività sostenute con i fondi PNRR – afferma il Dirigente Scolastico Amalia Catena Fresta - l’obiettivo dell’esame li ha motivati maggiormente a studiare e a esercitare la parte comunicativa. Si sono messi alla prova per un momento di verifica e hanno potuto dimostrare a se stessi che è possibile raggiungere un traguardo. Il prossimo anno vorremmo proporre le certificazioni già a partire dal quarto anno della Primaria perché rappresentano un bagaglio per affrontare con più sicurezza l’Esame di Stato.”

“Prepararsi per un esame ha dato ai nostri allievi la sicurezza e la motivazione a spingersi avanti – afferma la professoressa Lucia Pappalardo , responsabile del progetto per l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante - si sono resi conto di quanto la lingua inglese sia spendibile per relazionarsi con gli altri. Gli esami orali di Trinity in versione digitale sono anche molto inclusivi e con livelli per tutti, anche una nostra collega si è unita agli studenti per ottenere la sua certificazione”.

Trinity College London è un ente certificatore nato nel 1877 e attivo in 60 paesi al mondo che rilascia qualifiche per la lingua inglese, la musica e le arti performative che mettono al centro competenze comunicative utili per la vita reale. Sono riconosciute nell’ambito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) e possono essere usate come credito formativo all’esame di Stato, in ambito universitario e professionale.