Sanremo: si va verso la riapertura di via Duca d'Aosta, i sensori resteranno comunque osservati speciali

Dopo oltre una settimana di chiusura si va verso la riapertura al traffico di via Duca d'Aosta. La strada era stata chiusa per via dei dati forniti dai sensori che monitorano gli spostamenti del muro di contenimento sottostante. Le ulteriori verifiche hanno confermato che si trattava di dati sballati, un minimo movimento c'è stato ma rientra nella norma dopo le straordinarie piogge di novembre.

Questa mattina i tecnici del Comune hanno effettuato gli ultimi rilievi e, nelle prossime ore, sarà disposta la riapertura. Intanto Palazzo Bellevue si sta muovendo per predisporre lavori che siano determinanti per mettere in piena sicurezza il muro. La strada è di competenza dell'Anas e anche la Regione dovrà dare il proprio contributo in termine di difesa del suolo e Protezione Civile.