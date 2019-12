Imperia: successo per le Pigotte dell'Unicef realizzate dal comitato provinciale di Imperia

Venerdì 6 dicembre presso il supermercato Coop di corso Matuzia a Sanremo si è tenuto il primo mercatino delle pigotte a favore del comitato Unicef provinciale di Imperia. Le bambole sono state realizzate da un gruppo di volontarie - socie della Coop che da alcuni mesi si sono incontrate con cadenza settimanale, presso la sala soci dove è stato allestito un vero e proprio laboratorio sartoriale, ed hanno realizzato circa 30 pigotte.

Gli incontri sono stati ancheuna occasione conviciale e un gradevole momento di aggregazione: si sono strette nuove conoscenze, si è collaborato condividendo le competenze individuali.



Le bambole sono state esposte all'ingresso del supermercato e hanno subito incontrato il gradimento del pubblico e sono state tutte vendute.

Le volontarie, molto soddisfatte, hanno deciso di proseguire questo percorso incontrandosi per tempo per produrre nuove pigotte per il prossimo anno