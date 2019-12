E' morto il piccolo di orca avvistato nei giorni scorsi nel golfo di Genova: l'annuncio del Tethys Research Institute

E’ probabilmente morto il piccolo di orca avvistato nel porto di Genova Voltri. La madre, però, lo porta ancora con sé, come per farlo respirare, un comportamento che è stato osservato spesso nei cetacei.

Nel Pacifico una femmina, nota ai ricercatori come ‘Talequah’, si portò in giro il suo piccolo morto per oltre due settimane, come se non riuscisse a farsene una ragione. Anche nella zona di studio in Grecia ionica di Tethys, l'Ionian Dolphin Project il nostro collega Joan Gonzalvo ha osservato un comportamento simile nei tursiopi ben due volte.

Il Tethys, che ha divulgato la notizia, si augura che ora il gruppetto di orche riprenda presto il largo.