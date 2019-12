Rezzo: quasi svuotato il bombolone di Cenova, la frana sembra essersi fermata ma serve ancora tanto lavoro

Sta per terminare l’intervento del nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco, arrivato appositamente da Milano, per bruciare in sicurezza i circa 3 metri cubi di gas, presenti all’interno del bombolone che serve la frazione Cenova, a Rezzo.

La frazione, lo ricordiamo, è stata colpita da una frana da mercoledì scorso e, tra le prime ore immediatamente dopo lo smottamento e lunedì scorso, sono state evacuate 31 persone, 9 delle quali sono ospitate nella ex caserma ‘Manfredi’ di Pieve di Teco.

Sul luogo della frana sono sempre presenti i Vigili del Fuoco che, insieme alla Protezione Civile ed ai Volontari, lavorano incessantemente per liberare Cenova da fango e detriti, finiti ovunque. Nelle ultime ore, grazie anche allo stop delle precipitazioni, la situazione è lievemente migliorata.

La frana sembra infatti essersi fermata e, questo, consentirà di lavorare meglio. Una volta liberata la frazione dal fango, però, bisognerà concentrarsi sul luogo della frana perché, ovviamente, serviranno delle arginature in modo da evitare nuovi movimenti terrosi, che potrebbero diventare pericolosi per i residenti.

Al momento, nonostante la situazione stia migliorando, non ci sono assolutamente previsioni per il rientro a casa dei 31 sfollati. Servono interventi definitivi ed anche le dichiarazioni di ieri del Presidente della Regione, Giovanni Toti, sugli scarsi contributi stanziati dal Governo, non fanno stare tranquillo il Sindaco Renato Adorno, così come i suoi tanti colleghi, alle prese con spese elevate per i danni dal maltempo.