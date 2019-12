Sanremo: l'Istituto Comprensivo Centro Levante al Festival della Salute (foto)

Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Centro Levante ha partecipato al Festival della Salute.

Il 19 novembre i bambini si sono recati al Palafiori dove sono stati accolti da Salvatore, il clown del Teatro dei mille colori. All'interno tutto era pronto per una settimana densa di iniziative per la cittadinanza e per le scuole : il tema di quest'anno era “Le Parole della Salute”. Presenti alunni di tutte le età , dai piccoli delle scuole dell'infanzia S. Marta, Villa Vigo, Guadalupe ai più grandi delle Scuole Primarie A. Volta e S. Pietro.

I bambini erano attesi per l'Inaugurazione del Festival della Salute con il taglio del nastro davanti alle Autorità e agli organizzatori.

Durante tutta la settimana i bambini dell'infanzia e della primaria e i ragazzi della scuola secondaria di Primo Grado I. Calvino hanno partecipato alle numerose attività e ai laboratori messi a disposizione, tra questi: “La parola agli animali”, “Musica e storie in tour”, “C'era una volta una storia”, Il laboratoro del movimento, “La prevenzione degli incidenti domestici”, “Le parole che fanno bene”, “Vola, vola, vola ape”, “Le parole della rete”, “Impariamo a lavarci bene le mani” solo per citarne alcuni.

I docenti e gli alunni ringraziano tutti gli organizzatori, gli specialisti dell'ASL 1 Imperiese e i numerosi esperti per la bellissima opportunità offerta.

Arrivederci al prossimo anno!