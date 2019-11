Notte di lavoro per la Protezione Civile 'Riviera dei fiori' di Pompeiana al lavoro con l'aiuto dei Vigili del fuoco e un membro dell'Unità cinofila per rimuovere in tempi rapidi un pino di grosse dimensioni caduto a Riva Ligure sulla provinciale 50 ostacolandone gran parte della carreggiata.

Inoltre pattugliamento continuo da parte dei nostri volontari per le strade del nostro entroterra durante tutta la dura dell'allerta rossa di sabato e domenica per rimuovere molte frane.