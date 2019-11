Sanremo: gli alunni della scuola primaria A. Volta a dieta... Mediterranea (foto)

Il 15 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Dieta Mediterranea, gli alunni delle classi 3 A e 3 C della Scuola primaria A. Volta dell'Istituto Comprensivo Centro Levante si sono recati presso il Forte di Santa Tecla a Sanremo.

Gli organizzatori hanno accolto e guidato le classi in un percorso molto interessante proponendo una lezione sull'importanza della Dieta Mediterranea per i bambini, specialmente la colazione, e due laboratori svolti con molto entusiasmo.

L'incontro si è concluso poi con una golosa degustazione di prodotti tipici locali.

Ecco che cosa hanno raccontato al rientro a scuola:

- Venerdì con la mia classe sono andato a S. Tecla e abbiamo incontrato una nutrizionista che ci ha parlato del cibo e della Dieta Mediterranea.

- Ho imparato tante cose utili, per esempio che la Dieta Mediterranea è importante per la salute.

- Questa giornata mi ha fatto capire come mantenermi in forma,ho capito come si mangia equilibrato;

- Mi è piaciuto molto perché finalmente mangerò più sano, ringrazio gli organizzatori.

- Mi ha colpito molto andare al Forte di Santa Tecla, ho imparato molte cose nuove. Da ora mangerò molti più cibi naturali.

- Ho capito che si deve assaggiare di tutto prima di dire “non mi piace”.

- C'erano anche due laboratori: nel primo abbiamo visto le ossa di leoni, buoi ed orsi e una mascella di elefante e le pietre di ossidiana, fatta di vetro, che si trova vicino ai vulcani. Il secondo laboratorio era sulle erbe aromatiche e i loro profumi, i miei tre compagni hanno pescato tre volte e hanno trovato frutta o verdura, io dovevo indovinare la frutta\verdura che descrivevano.

- Alla fine abbiamo mangiato la sardenaira ,il turtun, le focacce e di dolce le michette e una torta.

- Ci avete dato dei cibi buonissimi! Grazie!

- Questa giornata mi è piaciuta, credo proprio che seguirò i consigli.

- E' stato molto divertente e istruttivo, vorrei proprio ritornarci.

Le insegnanti e i bambini e le loro famiglie ringraziano il Club per l'UNESCO di Sanremo, il CREA, il CNA di Imperia, il Museo Civico di Sanremo, l'Associazione Ristoranti della Tavolozza e il Comune di Sanremo per la splendida opportunità offerta.