Smart Cup Liguria 2019: premiati i 4 progetti più innovativi e 'green' (VIDEO)

Ieri mercoledì 20 novembre, alle 17 presso il Bic-Incubatore d’impresa di Genova l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo e il presidente di Filse Pietro Corognato Perissinotto, insieme al vice direttore generale Maria Nives Riggio, hanno premiato le migliore idee di impresa che hanno partecipato a Smart Cup Liguria 2019, il concorso promosso da Regione in collaborazione con Università di Genova e gestito da Filse, giunto quest’anno alla sua settima edizione.

I progetti finalisti, nati attraverso il percorso di tutoraggio presso gli Incubatori di Filse, nelle Università liguri e negli altri centri di ricerca ed incubatori della Liguria (tra cui ad esempio CNR, IIT), si sono sfidati a colpi di elevetor pitch: una presentazione di tre minuti in cui i proponenti dovranno raccontare com’è nata l’idea e convincere la giuria della bontà e innovatività dei loro progetti.

E ne sono usciti vincitori: Dorian, per la diagnosi dell’Alzheimer; We’ll Bee, per il monitoraggio automatico delle api in arnia a supporto degli apicoltori e a tutela delle api; Green Games, il primo gioco mobile per aiutare l’ambiente in maniera completamente gratuita; Riviera Design, per costruire mobili di design con prodotti naturali ad incastro senza uso di collanti e viti.

“Rispetto alla scorsa edizione – sottolinea il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - quest’anno sono raddoppiate le idee imprenditoriali presentate: Smart Cup è un esempio virtuoso di come la politica può e deve creare il terreno fertile per il tessuto produttivo di un territorio in modo da sostenere il suo sviluppo. Il fatto che cinque dei finalisti siano arrivati da fuori regione per insediarsi in Liguria dimostra come l’impegno di questa Giunta per attirare investimenti continui a dare positivi frutti. Queste imprese potranno anche beneficiare delle defiscalizzazioni (esenzione Irpef) previste dalla nostra legge sul Growth Act. Mi auguro – ha concluso - che uno dei quattro vincitori, ammesso di diritto al Premio Nazionale dell’Innovazione, in programma a fine mese a Catania, possa tornare in Liguria da vincitore, come già successo in passato”.

"Grande successo per la nuova edizione di Smart Cup – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti - in termini di partecipazione, di idee e di qualità. È sempre istruttivo vedere giovani e nuove realtà che si affacciano per la prima volta nella vita economica, affrontandone aspetti che spesso non si possono immaginare o prospettare in anticipo. L'augurio è che i quattro vincitori ben rappresentino i colori liguri a Catania il prossimo 28 e 29 novembre. Noi faremo il tifo da lontano e ci prendiamo l'impegno di andare a conoscerli meglio una volta rientrati in Liguria".

"Sono particolarmente lieta che questa finale si svolga per la prima volta al BIC – ha affermato l’assessore Cavo - dove hanno cominciato a muovere i primi passi le 121 imprese nate dalla nostra iniziativa di accompagnamento alla creazione d’impresa Start& Growth. Quelle startup hanno beneficiato di 124 ore di consulenza ciascuna, oltre 4.700 euro di contributo per l’avvio e l’opportunità di incubazione per un anno: 2 sono incubate a Chiavari a Wylab e 12 qui al Bic. Molte delle imprese nate con Start&Growth hanno partecipato all’edizione di SmartCup dell’anno scorso e poi sono partite per la loro avventura imprenditoriale. L’augurio a tutti i partecipanti di questa edizione – ha concluso - è di realizzare i loro sogni, anche grazie al sostegno di Regione Liguria”.

Mentre il vicedirettore generale di Filse Maria Nives Riggio ha così commentato l'evento: "Questa settimana edizione di Smart Cup ha visto raddoppiare il numero dei partecipanti e ha visto la grande novità, cioè l'Academy del Bic per corsi formativi e integrativi per capire come portare avanti le idee imprenditoriali":