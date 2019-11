Un fine settimana da assaporare tra tradizioni, spettacoli ed escursioni. Ecco le nostre proposte

Sono tre gli eventi di questo fine settimana si cui vogliamo puntare: l’Open Day del Palazzo comunale di Imperia, il Festival Chitarristico Internazionale di Sanremo e lo spettacolo teatrale di Luca Argentero all’Ariston della città dei fiori.

Il Comune del capoluogo di provincia si appresta a vivere il primo ‘Porte Aperte’ della sua storia quasi centenaria. Nella giornata odierna, infatti, il Municipio si aprirà alla cittadinanza e ospiterà lungo tutta la giornata un susseguirsi di eventi culturali, tutti a ingresso gratuito. Fulcro dell'evento, che s'inserisce nel calendario di "Aspettando il Centenario", sarà il set fotografico allestito da Settimio Benedusi, tra i più noti ed eclettici fotografi italiani, che scatterà un ritratto a tutti coloro che varcheranno la soglia del Comune dalle 10 alle 19. Ampio spazio alla musica con tre concerti che si svilupperanno al primo piano. Ad esibirsi i giovani talenti della scena musicale imperiese: ore 10 Associazione Pànta Musicà, ore 15 Società Operaia Amadeus, ore 16 Centro Studi Musicali Gaetano Amadeo.

Due i momenti dedicati alle famiglie e in particolare ai più piccoli: dalle 11 alle 12.30 si terrà un appuntamento speciale di “Nati per leggere”; alle 16.30 sarà invece la volta di “Merenda a Palazzo”, con i bambini che potranno degustare la focaccia ligure e bere una tazza di cioccolata calda.

Alle 17 l'architetto Cristina Tealdi condurrà una visita guidata al grande affresco di Cesare Ferro, ripercorrendo la storia della nascita di Imperia e dei grandi personaggi che hanno dato lustro al passato di Oneglia e Porto Maurizio. Alle 17.30 la Sala del Consiglio Comunale si trasformerà in un cinema con la proiezione, a cura di Emilio Audissino e Orlando Botti, del film “Tempi Moderni” di Charlie Chaplin.

Inizia domenica a Sanremo, e terminerà il 23 novembre, il Festival Chitarristico Internazionale giunto quest’anno alla 5a edizione. Grazie al livello artistico dei musicisti partecipanti è già diventato il più importante festival dedicato alla chitarra in Italia e in Europa, tra i più importanti al mondo.

Creato nel 2015 da un'idea del chitarrista di fama mondiale, il M° Diego Campagna, che ne cura la direzione artistica e l'organizzazione, ha reso Sanremo ed il suo Casinò luoghi mitici nel mondo della chitarra. Alcuni tra i più grandi chitarristi del pianeta, provenienti da tutto il mondo, calcheranno anche quest'anno il palco del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, insieme a tanti giovani provenienti da tutto il mondo per assistere ai concerti, alle mostre dedicate, per partecipare al concorso chitarristico internazionale associato al Festival e prendere parte alle masterclasses tenute dai grandi Maestri. Ad aprire l’evento il concerto di Lorenzo Micheli (Italia), Matteo Mela (Italia), Cristina Galietto (Italia). L’appuntamento è fissato alle ore 17 presso il Teatro del Casinò (il programma a questo link) PDF festival chitarristico 2019

‘È questa la vita che sognavo da bambino?’ è il titolo dello spettacolo teatrale di Edoardo Leo con protagonista l’attore Luca Argentero in programma domenica alle 21 al Teatro Ariston di Sanremo.

Argentero racconta le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto. Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani.

Spettacoli Teatrali & Musicali

Al Roof Garden del Casinò di Sanremo sarà il sassofonista Enzo Avitabile ad intrattenere i partecipanti durante una serata dedicata alla musica e alla cucina partenopea in programma questa sera dalle 20.30.

Il ‘Quartetto Novecento’, formato da Massimo Dal Prà (pianoforte), Gianni Martini (fisarmonica), Mauro Parrinello (contrabbasso), Mirco Rebaudo (clarinetto/saxofono) si esibirà questa sera presso la palestra delle Opere Parrocchiali ‘Madonna Miracolosa’ di Taggia. Le offerte saranno a favore dell’oratorio per le attività dei ragazzi.

Il teatro Concordia di Diano Castello ospiterà questa sera, nell’ambito della rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, la Compagnia du Teatru Ventemigliusu. In scena la commedia dialettale ‘Pescavui de Cana’.

Per chi vuol trascorrere un altro momento di divertimento si può recare questa sera al Teatro Salvini di Pieve di Teco per assistere allo spettacolo 'Un tifone sull'Olimpo' con il comico Barbascura.

Conferenze & Presentazione libri

Per la 7a edizione del ciclo sulle piante mediterranee tra scienza e tradizione, alle 16 di oggi presso il Museo del Fiore a Villa Ormond di Sanremo, si terrà la conferenza dal titolo ‘La posidonia e l’ambiente delle praterie sommerse’ tenuta dalla Biologa marina Ursula Salghetti Drioli Piacenza.

‘Da Iacopo Ortis a Foscolo, da Nico Orengo a Quasimodo, Calvino, Biamonti’ è il titolo della conferenza che sarà tenuta questo pomeriggio (h 14) dall’insegnante-scrittore Davide Barella presso il Salone di Sant’Agostino a Ventimiglia.



Francesca De Cupis, funzionario dei beni artistici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Imperia, inaugura oggi alle 16, al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, il XXII ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio: dalle origini ai giorni nostri’ con ‘Le lettere del pittore Giovanni Battista Casoni a Padre Angelico Aprosio’.

Sempre a Ventimiglia, ma alla Biblioteca Civica Aprosiana, alle ore 16.30, si terrà la presentazione del libro ‘La Via Eraklea’ di Andrea Eremita. L’autore sarà intervistato da Rita Zanolla.



Per il ciclo ‘Incontro con l'autore’, presso la Biblioteca di Vasia alle 18 di questo pomeriggio, Luigi Mattioli presenta la sua nuova opera di poesie ‘Totum Nasum’. Lo scrittore sarà introdotto da Fabio Natta. Al termine è prevista una degustazione di castagnata e vino novello.

Visite guidate & Escursioni



In occasione della giornata mondiale del diabete, il Lions Club Arma e Taggia, in collaborazione con i Lions Club della zona 4B, organizza una ‘Camminata contro il Diabete’. La partenza (h 9) è fissata dai Giardini Chierotti di Sanremo e l’arrivo ad Arma di Taggia in piazzale Chierotti

A Sanremo, alle 15.30 di oggi, è in programma una visita guidata al Cimitero Monumentale ricco di tombe di illustri personaggi di ogni nazionalità e di opere d'arte di noti scultori. Il ritrovo è fissato davanti al Cimitero Monumentale nel quartiere della Foce.

‘Sulle orme di Calude Monet’ è il titolo della visita guidata alla scoperta di alcuni luoghi tra i più suggestivi di Bordighera che ispirarono il grande pittore impressionista in programma oggi alle 15 a Bordighera. Per parteciparvi ci si deve trovare presso la sede provvisoria dell’ufficio IAT al palazzo del Parco.



Ritorna a San Bartolomeo al Mare il ciclo ‘Sui Sentieri del Golfo’. Questo primo appuntamento porterà i partecipanti tra borghi, orti, chiesette e campagna alla scoperta degli angoli nascosti della cittadina accompagnati dalle guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli. Partenza Piazza Torre Santa Maria alle ore 14.30.

Sport

Il Polo Sportivo del Mercato dei fiori, in Via Quinto Mansuino, ospiterà oggi e domani la Gara nazionale di trampolino elastico, uno spettacolare evento organizzato per la prima volta a Sanremo. Saranno coinvolti più di 100 ginnasti di tutta Italia, impegnati in salti acrobatici spettacolari. Sabato, dalle 15 alle 18, si svolgeranno le prove di gara, mentre le gare vere e proprie sono previste dalle 8 di domenica mattina. L’ingresso è libero.

Un grande evento di pugilato si terrà invece a Bordighera oggi e domani. Presso il Palazzetto 'Biancheri' andrà in scena la disputa del Campionati Assoluti Elite validi per la fase regionale ligure, con tante squadre protagoniste della regione. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 novembre con inizio alle ore 19.



Per l’iniziativa ‘Aspettando il Centenario', domenica alle 14, è prevista una passeggiata alla scoperta delle bellezze di Torrazza (Imperia) con visita ai suoi luoghi di pregio, curata dell’Associazione culturale e sportiva Valle Prino. Ogni tappa dell'itinerario è affidata alla spiegazione di appassionati di storia locale. Il ritrovo è fissato presso lo sferisterio comunale De Amicis.

Per non dimenticare i nostri amici a 4 zampe, domenica alle 9, è in programma ‘Outdoor walking’, una camminata di beneficenza per l’Enpa di Sanremo con percorso ‘Villetta’, ‘Croce della Parà’, San Pietro. Il ritrovo è nella zona dell'ex tribunale.



Altro

Al fine di promuovere le eccellenze cittadine, oggi il mercato coperto di Ventimiglia sarà palcoscenico dell'iniziativa denominata ‘Lo chef al Mercato’, un’idea di Diego Pani giovane chef rinomato sul panorama nazionale ed allievo prediletto di Alain Ducasse. Pani delizierà con un assaggio i partecipanti e sarà a disposizione per ricette e consigli sulla preparazione e cottura dei prodotti locali e pietanze da sogno.



Domenica, a villa Ormond di Sanremo (h 9.30/18), si terrà un particolare appuntamento dal titolo ‘Bonsaisti al confronto’ organizzato dal Drynemetum Associazione Culturale Bonsai. Sarà una dimostrazione di gruppo di tecniche bonsai aperto a tutti, chi desidera può partecipare portando la propria pianta per consigli, pareri e lavorazioni del periodo oppure semplicemente curiosando le varie peculiarità e gli aspetti di quest’arte giapponese affascinante. La partecipazione è gratuita.



Per leggere tutti gli appuntamenti in programma o conoscere i dettagli di quelli proposti consultare l’Agenda Manifestazioni