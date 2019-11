Sanremo: per le feste tornerà il grande albero di Natale a led, quest’anno sarà sistemato in piazza Colombo

Ci sarà un gradito ritorno per il Natale 2019 a Sanremo. Dopo l’esordio dell’anno scorso in piazza Borea d’Olmo, tornerà il grande albero di Natale a led. Sarà installato in piazza Colombo, data l’indisponibilità di piazza Borea d’Olmo per via del cantiere per il restyling della zona.

L’anno scorso l’albero di Natale a Led aveva incontrato il gradimento di residenti e turisti creando un’atmosfera tra il romantico e il moderno nella centralissima piazza Borea d’Olmo, quest’anno avrà il compito di portare lo spirito del Natale in una piazza Colombo sempre al centro di progetti di riqualificazione e valorizzazione. Sanremo ha detto addio al mercatino di Natale, ma non abbandona lo spirito delle feste.

Le luminarie, per le quali di recente è stato affidato l’incarico per un importo totale di 165 mila euro, saranno inaugurate in occasione dell’8 dicembre ed è possibile (anche se mancano le conferme ufficiali) che venga inaugurato anche il grande albero a Led di piazza Colombo.