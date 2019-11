Sanremo: rimosse le auto dopo la frana in via Goethe, il Comune procede per somma urgenza. Lunedì arriverà l'impresa incaricata (Foto)

Dopo la grande paura della scorsa notte, il Comune di Sanremo si è attivato già di prima mattina per sistemare la frana che ha provocato il crollo del muro di contenimento in un tratto di via Goethe. Per fortuna la conta dei danni riguarda solo due auto e nessuno si è fatto male.

Questa mattina gli uffici di Palazzo Bellevue hanno avviato la procedura per 'somma urgenza' e già lunedì l'impresa incaricata sarà a Sanremo per l'inizio dei lavori. Si dovrà ricostruire il muro di contenimento e mettere in sicurezza tutta la strada.

Il Comune, inoltre, procederà con il rimborso dei danni causati all'auto e al furgone rimasti in bilico a seguito dello smottamento.