Bordighera: ruolo dell'ex assessore Mariella sulla pratica dell'Hotel Savoy, la consigliera Rodà presenta interpellanza

La pratica dell'ex hotel 'Savoy' di Bordighera, sarà al centro del prossimo consiglio comunale della città delle palme. La consigliera comunale Melina Rodà ha presentato un'interpellanza in merito all'iter amministrativo iniziato sotto la precedente amministrazione, con l'intenzione di andare a chiarire alcuni aspetti legati al ruolo dell'ex assessore all'urbanistica Margherita Mariella.



"In data 29/11/2017, il Consiglio Comunale di Bordighera ha deliberato lo svincolo della struttura alberghiera denominata “Savoy” sita in Corso Italia, consentendo alla proprietà di cambiare la destinazione d’uso da struttura ricettiva ad appartamenti. Tutta la pratica edilizia veniva illustrata dall’ex assessore all’urbanistica Margherita Mariella. Dagli incontri più recenti tra l’amministrazione comunale di Bordighera e la proprietà del fabbricato, sono emerse una serie di fatti e circostanze di cui ritengo necessario un chiarimento" - spiega la consigliera comunale nell'interpellanza.



"Chiedo al Sindaco se mi può confermare che l’architetto Margherita Mariella fa parte dello staff tecnico dei progettisti dell’intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato di Corso Italia, avendo la stessa partecipato a più riunioni con i tecnici comunali e gli amministratori. Chiedo altresì se il progetto del nuovo fabbricato che prevede ben sei piani fuori terra di alloggi, sia conforme alle norme urbanistiche e paesaggistiche. Non ricordo a tale proposito che esista in Corso Italia a Bordighera un edificio con un numero così elevato di piani destinati ad appartamenti".



"Considerato che l’Architetto Mariella ha rivestito l’incarico di assessore all’urbanistica ed edilizia privata nella Giunta Pallanca, chiedo altresì di verificare, se possibile, se il progetto sopra citato ed altri in corso di cui ha ricevuto incarico tecnico, siano stati conferiti in data successiva alla data del 12/06/2018. Si evidenzia infatti che, ai sensi dell’art. 78 co. 3 del TUEL i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato" - conclude Melina Rodà.