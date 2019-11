Piogge diffuse e abbassamento delle temperature. Ecco il bollettino dell'Arpal per i prossimi tre giorni

Lunedì molto nuvoloso con piogge diffuse, più insistenti su Centro e levante dove dal pomeriggio potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale; sensibile calo termico. Martedì residue piogge al mattino sul Levante, ampie schiarite nelle ore centrali; dalla serata nuove precipitazioni sul Levante per il richiamo di correnti umide dall'Adriatico. Mercoledì residue deboli piogge al mattino, a seguire ampie schiarite su gran parte della regione. Temperature in ripresa.



Ma vediamo nel dettaglio il bollettino Arpal giorno per giorno fino a marcoledì 13 novembre:

OGGI, LUNEDI' 11 NOVEMBRE, una vasta area depressionaria associata ad un profondo minimo al suolo centrato tra Baleari e Sardegna in moto verso Est, richiama correnti umide lungo il Tirreno favorendo piogge diffuse su gran parte della regione. I fenomeni saranno più persistenti su Centro-Levante dove, tra il pomeriggio e la serata, potrebbero assumere anche carattere di rovescio o temporale, con bassa probabilità di temporali forti e cumulate significative su BCDE. Venti settentrionali con raffiche fino 60/70 km/h su B, forti su AD; locali rinforzi di scirocco su C.

DOMANI, MARTEDI' 12 NOVEMBRE, avremo fino alle prime ore del mattino residue deboli piogge su C; dopo una temporanea pausa precipitativa, dalla serata si attendono nuove piogge deboli ma diffuse su CEB per richiamo di aria umida e instabile dall'Adriatico. Venti settentrionali tra forti e burrasca su BD con raffiche superiori ai 70 km/h specie sui rilievi.

DOPODOMANI, MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE, fino al mattino ancora venti forti da Nord-Ovest fino 50 km/h, in decisa attenuazione dal pomeriggio.

Intanto questa mattina il cielo si presenta molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione con deboli piogge in particolare sul centro e sul Ponente. Dalla mezzanotte cumulate sopra i 10 millimetri in alcune stazioni del savonese: 13.4 a Carpe Case Garoni, 11.6 a Piampaludo, 11.4 a Urbe Vara Superiore, 10.2 a Stella Santa Giustina.

I venti sono moderati o forti settentrionali (raffiche a 81.4 km/h a Marina di Loano, 70.2 a Casoni di Suvero) il mare agitato.

Le temperature si mantengono su valori bassi. Nella notte -2.1 a Poggio Fearza (Imperia), -1.0 a Monte Settepani (Savona), 0.1 a Pratomollo (Genova), 2.9 a Casoni di Suvero (La Spezia). Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 9.3, Savona Istituto Nautico 10.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 12.7, La Spezia 11.1.

A mezzogiorno il valore più alto a Ventimiglia con 14.9, il più basso a Poggio Fearza con -1.2. Queste le temperature in alcune stazioni della rete Omirl sempre alle ore 12: Cairo Montenotte 7.5, Imperia Osservatorio Sismico 12.6, Savona Istituto Nautico 9.9, Genova Centro Funzionale 9.4, Busalla 5.4, Chiavari 10.8, La Spezia 11.8.