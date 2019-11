Imperia: momento d'oro per Christian Lavernier, un nuovo disco con introduzione di Ennio Morricone ed un tour in Thailandia

Un mese importante importante per il musicista imperiese Christian Lavernier. Il 7 novembre è uscito ufficialmente il nuovo disco “Contemporary Future” con l’introduzione di Ennio Morricone. Inoltre, dal 17 al 23 novembre l'artista imperiese sarà ospite del “Ginastera International Music Festival” di Chiang Mai in Thailandia sia in veste di giurato che per una serie di concerti, questa volta con la sua sei corde.



Il disco Contemporary Future, realizzato con un nuovo strumento a undici corde, contiene al suo interno l’introduzione del Maestro Ennio Morricone. Il libretto contiene inoltre l’introduzione e note personali di Azio Corghi, Andrea Talmelli e Carlos Gonzalez. Progetto che si avvale del patrocinio della SIMC (Società Italiana Musica Contemporanea) e del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) è stato scelto per far parte della collana SIAE - Classici di Oggi.



"Questo progetto è stato sviluppato grazie alla LA SOÑADA , strumento unico al mondo, costruito appositamente dal Maestro liutaio Carlos Gonzalez pensando alla nuova musica. A questo progetto innovativo hanno partecipato con opere inedite alcuni tra i più grandi compositori di musica contemporanea della scena mondiale: Azio Corghi, Andrea Talmelli, Corrado Rojac e Nicola Campogrande. Prodotto dalla EMA Vinci, il disco è disponibile in tutto il mondo negli stores fisici e su tutte le piattaforme di distribuzione online" - spiega Lavernier.